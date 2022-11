Zwischenbilanz nach einem Jahr : Was die Ampel erreicht hat – und was nicht

Was die Ampel erreicht hat – und was nicht

Ein Jahr nach dem Schwur war am Mittwoch tatsächlich wieder so etwas wie Aufbruchstimmung zu spüren. In der Generaldebatte im Bundestag ging es zwar formal um den Haushalt der Ampelkoalition. Letztlich aber ging es um alles. Nachdem CDU-Chef Friedrich Merz seiner Kritik an der Regierung freien Lauf gelassen hatte („ständiger Streit“, „Vertrauensverlust“, „handwerklich miserabel“), lobte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Arbeit der Ampelkoalition und dankte Grünen und FDP. Die Rede von Merz erinnere ihn an das Kinderbuch „Alice im Wunderland“, so Scholz: „Was in Wahrheit groß ist, das reden Sie klein, und umgekehrt.“

Rückblick: Am 24. November 2021 präsentierten SPD, Grüne und FDP im Ber­liner Westhafen ihr frisch geschmiedetes Bündnis und sein Leitmotiv: „Mehr Fortschritt wagen“. Doch mit dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar musste der 144-Seiten-Masterplan zurückstehen. Fortschritt wurde fortan anders de­finiert. Wer hätte vor zwölf Monaten gedacht, dass der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck als Bittsteller nach Qa­tar reist, um neue Gasquellen für Deutschland zu erschließen? Dass der liberale Fi­nanzminister und Schuldenbremsenverfechter Christian Lindner sich Kreditermächtigungen von einer halben Billion Euro vom Bundestag genehmigen lassen würde? Dass der sozialdemokratische Bun­deskanzler Olaf Scholz den Etat der Bundeswehr um die Hälfte aufstocken sollte, nachdem er zuvor als Finanzminister aus Rücksicht auf seine Partei für Landesverteidigung wenig übrig hatte?

Auf der Habenseite stehen zwölf Monate nach dem Koalitionsvertrag: aufgefüllte Gasspeicher, mehr stromproduzierende Kohlekraftwerke, das erste deutsche Flüssiggasterminal, ein Sondervermögen für die Bundeswehr sowie vier große Hilfs­programme für Bürger und Unternehmen gegen die hohen Energiepreise im Wert von 300 Milliarden Euro. Dazu diverse Gesetze oder Gesetzesvorhaben aus dem Koalitionsvertrag, die sowohl den Ausbau der erneuerbaren Energien als auch Infrastrukturvorhaben beschleunigen sollen. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) brachte die Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro durch. Und auch das Bürgergeld kommt, geeint mit der Union. Läuft doch – oder nicht?

Professioneller, geräuschloser und harmonischer als die Große Koalition wollten die Ampelkoalitionäre regieren. Das ge­lingt nicht immer. Ein Dauerkonflikt ist der zwischen Lindner und Habeck. Als im Sommer in Berlin die Gasumlage zur Rettung des strauchelnden Gasimporteurs Uniper erdacht wurde, hieß es aus dem Wirtschaftsministerium, zur Umlage gebe es leider keine Alternative, weil der Fi­nanzminister kein Staatsgeld lockermachen wolle. Die FDP wiederum tat alles, um das ungeliebte, aber in der Koalition gemeinsam vereinbarte Kriseninstrument dem Wirtschaftsminister anzuheften. Von einer „Habeck-Umlage“ war die Rede. Am Ende wurde die Umlage beerdigt und Uniper doch mit Steuergeld gerettet. Noch mehr Reibung zwischen Grün und Gelb, Habeck und Lindner gab es beim Thema Atomkraft. Der Wirtschaftsminister wollte wegen des Widerstands seiner Partei nur zwei Meiler über das Jahresende hi­naus als Reserve behalten, die FDP alle drei verbliebenen AKWs dagegen bis 2024 weiterlaufen lassen. Nun sollen auf Ge­heiß von Scholz alle drei weiterlaufen, aber nur bis Mitte April. Eine gesichtswahrende, aber keine geräuschlose Lösung.