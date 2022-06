Ein Heizungsbauer berichtet : „Manche Kunden wollen fast um jeden Preis weg von Öl und Gas“

Deutsche Heizungskeller werden jetzt Chefsache in Berlin. Nächsten Mittwoch laden gleich zwei Bundesminister zum gemeinsamen „Wärmepumpen-Gipfel“ in die Hauptstadt. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck und Bauministerin Klara Geywitz bitten die Chefs von Heizungsherstellern wie Buderus, Vaillant und Viessmann, das Handwerk und die Gewerkschaften an einen runden Tisch.

Das Treffen ist ein Novum, und dass es die vermeintlich biederen Heizungsbauer in den Terminkalender von Habeck und Geywitz geschafft haben, sagt eigentlich schon alles: Die Sache ist dringend.

Es gilt, eine Herkulesaufgabe zu lösen. Millionen alter Öl- und Gasheizungen sollen nach dem Willen der Regierung in den kommenden Jahren durch klimaschonende, strombetriebene Wärmepumpen ersetzt werden. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine und der daraus folgenden Erdgas-Versorgungskrise ist der Handlungsdruck rapide gewachsen. Aber wie soll das gehen?

Es geht drunter und drüber

Eins ist sicher: Ohne Männer wie Uwe Loth werden die Politiker ihre großen Pläne bestimmt nicht in die Tat umsetzen können. Loth ist 56 Jahre alt und Inhaber eines Heizungs- und Sanitärinstallationsbetriebs mit 25 Mitarbeitern in der nordhessischen Kleinstadt Vellmar bei Kassel. Ein Routinier. An einer der wenigen senkrechten Wände in seinem von Dachschrägen beherrschten Büro hängen seine beiden Meisterbriefe aus den Jahren 1988 und 1989.

Eigentlich, sagt Loth, habe er gedacht, er hätte in seinem Geschäft in den vergangenen 33 Jahren alles gesehen. Er wurde eines Besseren belehrt. „So was wie heute habe ich noch nie erlebt“, sagt er. Es ist, als wolle plötzlich ganz Deutschland unbedingt und sofort eine neue Heizung haben. In der Branche geht es drunter und drüber.

Wegen einer Operation am Knie war der Heizungsbauer ein paar Wochen außer Gefecht. Erst seit wenigen Tagen ist er wieder im Betrieb. Wie er den in der Zwischenzeit aufgelaufenen Stapel mit Dutzenden von Kundenanfragen abarbeiten soll, sagt Loth, sei ihm noch nicht so recht klar. In normalen Jahren installieren er und seine Mannschaft rund 50 Heizungen im Jahr. Zurzeit könnten sie ein Mehrfaches davon verkaufen. Aber der Tag hat auch für Heizungsbauer nur 24 Stunden. Außerdem sind Heizungen wegen der Lieferengpässe in der In­dus­trie Mangelware. Verrückte Zeiten in einem bodenständigen Metier.

Putins Krieg änderte alles – auch im Heizungskeller

Für das Gespräch darüber schiebt Loth die beiden großen Flachbildschirme auf seinem Schreibtisch beiseite. Dann legt er los. Begonnen habe der Boom schon vor zwei Jahren, kurz nach Beginn der Corona-Pandemie, berichtet Loth. Damals waren gerade großzügige staatliche Förderprogramme für den Austausch alter Heizungen aufgelegt worden. Wer von Öl und Gas auf eine Wärmepumpe umstieg, bekam nun bis zu 45 Prozent Zuschuss.

„Trotzdem haben wir 2020 und 2021 weiter auch viele Ölheizungen eingebaut.“ In Neubauten seien Wärmepumpen zwar längst Standard. Doch sie funktionieren nun mal am besten in gut gedämmten modernen Gebäuden mit Fußbodenheizung. Der Betrieb von Uwe Loth lebt aber vor allem vom Austausch alter Heizungen in bestehenden Gebäuden. Deshalb kam häufig wieder ein Öl- und Gasbrenner in den Keller. Nur einer von 20 Kunden, überschlägt Loth, bestellte auch für seinen Altbau eine Wärmepumpe.