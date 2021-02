Weitere Pandemie-Hilfen : Ein Corona-Paket ohne Wumms

Geräuschlos haben Union und SPD getagt und geliefert: hier eine Corona-Zulage für Menschen in der Grundsicherung und Familien, dort ein höherer steuerlicher Verlustrücktrag für Unternehmen und eine Verlängerung des Mehrwertsteuerrabatts für Gastwirte. Das eine war der SPD wichtig, das andere der Union. Von daher ist das Ergebnis ausgeglichen. Also alles gut? Mitnichten.

Zwar ist der Bundeshaushalt dieses Jahr so üppig, dass die zusätzlichen Milliarden auch noch gestemmt werden können. Aber schon bald sieht das anders aus. Zudem ist das Ergebnis des ersten Koalitionstreffens mit dem neuen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet eine merkwürdige Mischung aus Großzügigkeit und Sparsamkeit.

Die Corona-Zulage von 150 Euro ist für die Begünstigten eine schöne Sache. Sie ist ihnen persönlich zu gönnen. Aber so mancher Arbeitnehmer ohne Kinder, der gerade so mit seinem Geld über die Runden kommt, mag sich fragen, warum er leer ausgeht, wenn andere zusätzlich unterstützt werden. Dass diese Gruppe schon oft vergessen wurde, macht die Sache nicht besser.

Wenn Restaurants und Gaststätten wegen der Pandemie zugesperrt bleiben, läuft ihre Unterstützung über die Mehrwertsteuer ins Leere. Von daher liegt es nahe, die Ausnahme zu ihren Gunsten zu verlängern, wenn das Geschlossen-Schild länger über der Tür hängt. Man kann nur hoffen, dass die Verlängerung der Hilfe bis Ende 2022 kein böses Omen für die Pandemie ist.

Der Verlustvortrag kostet den Fiskus kein Geld

Aus Sicht der Wirtschaft ist der steuerliche Verlustrücktrag der wichtigste Punkt. Unternehmen, die vor der Pandemie noch gut verdient und entsprechend viel Steuern gezahlt haben, können nun nachträglich ihre Steuerlast aus dem Jahr 2019 drücken – was zu viel gezahlt wurde, fließt sofort zurück. Anders als die Hilfspakete aus dem Wirtschaftsministerium läuft so etwas automatisch. Wichtig ist zudem: Mittelfristig kostet der Verlustrücktrag den Fiskus kein Geld, weil alles, was nicht zurückübertragen wird, später verrechnet werden darf. Deswegen ist es unverständlich, dass sich Finanzminister Olaf Scholz stets dagegen wehrte, den Rücktrag mit einem richtigen Wumms auf mehr Jahre auszuweiten. Dann würden auch große Unternehmen mit vielen Beschäftigten richtig profitieren.