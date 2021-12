Teruel : Ein Besuch auf Europas größtem Flugzeug-Parkplatz

D -AIHT ist aufgewacht. Das Lufthansa-Flugzeug mit dem kryptischen Kürzel am Heck steht zum Abflug bereit. Nicht am Frankfurter Flughafen oder in München, sondern im spanischen Teruel. Dort hat es mehr als ein Jahr „geschlafen“ – auf Europas größtem Parkplatz für Flugzeuge. Die Corona-Pandemie hat es zu einer Auszeit gezwungen. Jetzt wird es wieder gebraucht.

Die beiden Lufthansa-Piloten, die gerade auf dem Landweg aus Madrid gekommen sind, um die Maschine wieder in Besitz zu nehmen, sind gut gelaunt. Abholen macht schließlich mehr Spaß als hinbringen. Denn es zeigt: Es geht vorsichtig aufwärts in der Luftfahrt, einer der Branchen, die die Pandemie am stärksten getroffen hat. Ganz am Anfang der Krise im Frühjahr 2020 hatte die deutsche Fluglinie drei Viertel ihrer Flugzeuge am Boden geparkt, jetzt ist es nur noch etwa ein Viertel. Wer wissen will, wie es der Luftfahrt geht, muss nach Teruel schauen. Je mehr Maschinen von dort wieder in den Betrieb starten, umso hoffnungsvoller sind die Aussichten.