Aktualisiert am

Korruption in China

Korruption in China :

Korruption in China : Ein ehemaliger Milliardär packt aus

Desmond Shum hat in China mit der „roten Aristokratie“ einen sensationellen Aufstieg erlebt. Jetzt klagt er die mafiaähnlichen Strukturen unter Chinas Reichsten an.

Der ehemalige Milliardär Desmond Shum traut sich etwas, dass sich nicht viele trauen. Er übt Kritik an China. Bild: Laif

Warum hat er das Buch geschrieben? Desmond Shum zögert nur kurz. „Ich habe angefangen, weil ich meinem Sohn erklären wollte, warum seine Mutter spurlos verschwunden ist.“ Erst später entschied sich Shum, seine Lebensbeichte zu veröffentlichen. „Red Roulette“ – so lautet der englische Titel – hat eingeschlagen. Es ist ein Insiderbericht aus dem Herzen der korrupten roten Milliardärskaste Chinas. Während Peking derzeit bei den Olympischen Spielen eine schöne Fassade errichten will, hat Shum, der im Exil in Großbritannien lebt, nur noch Verachtung für das System übrig.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Ohne gute Beziehungen zur Kommunistischen Partei wird niemand reich in China, das inzwischen mehr als tausend Milliardäre zählt. Korruption sei allgegenwärtig, betont Desmond Shum gegenüber der F.A.Z. „Die Korruption ist systemisch“, sagt er mit seiner ruhigen und freundlichen, aber festen Stimme. „Über dem Staat sitzt die Partei, die schöpft den Reichtum ab. Jedes Unternehmen, jeder Geschäftsmann muss Parteifunktionäre und Bürokraten bezahlen.“ In „Red Roulette“ beschreibt er, wie hohe Parteikader, deren Frauen und Söhne oft 30 Prozent Provision für große Deals verlangten. Auch heute, trotz der harten Kampagnen von Xi Jinping, gebe es flächendeckend Korruption und Bereicherung, nur etwas subtiler als zuvor.