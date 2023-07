Vor der Sommerpause: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitag in Berlin Bild: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bereichert die Debatte um die Zukunft des Ehegattensplittings um eine Variante. Er bringt eine Abschaffung dieser Form der Besteuerung für gemeinsam veranlagte Paare beschränkt auf sehr hohe Einkommen ins Spiel – zumindest perspektivisch. Denn zugleich verwies der Kanzler auf den Koalitionsvertrag, der eine solche Reform nicht vorsieht. Nach diesem soll nur der Steuervorwegabzug mithilfe der Lohnsteuerklassen neu geregelt werden. Doch auch da warnte der Kanzler vor zu hohen Erwartungen: „Das geht aber nur, wenn wir mit der modernen Technik vorankommen.“

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Der SPD-Ko-Vorsitzende Lars Klingbeil hatte Anfang dieser Woche die Abschaffung des Splittings für neue Ehen vorgeschlagen. Die meisten Bürger müssten sich nicht betroffen fühlen, versicherte der Kanzler am Freitag auf seiner Sommerpressekonferenz.

„Tatsächlich geht es bei den Vorschlägen, die in den letzten Jahren gemacht worden sind von verschiedenen Organisationen und Institutionen, immer um diejenigen, die viele Hunderttausend Euro im Jahr verdienen“, betonte der SPD-Politiker.

Wie schnell kommt die Steuersoftware hinterher?

Für die Steuerverwaltung sind die Länder zuständig, die schon heute mit der absehbaren Anpassung der Steuerprogramme kaum hinterherkommen. Eine spannende Frage dürfte daher sein, in welcher Zeit sie die Programme schreiben können, die Voraussetzung für die geplante Abschaffung der unter Eheleuten beliebten Lohnsteuerklassen-Kombination III und V wäre. Mit dieser lassen sich die Vorauszahlungen drücken – kurzfristig auf Kosten des weniger verdienenden Ehepartners.

Doch mit dem sogenannten Faktorverfahren kann man schon heute den Splittingvorteil nach dem jeweiligen Anteil am gemeinsamen Einkommen verteilen. Auf den Steuerbescheid, also was letztlich nach einer Veranlagung an den Fiskus gezahlt werden muss, hat die Steuerklassenwahl ohnehin keinen Einfluss.

Beim Splitting wird das gesamte Einkommen gedanklich den Eheleuten jeweils zur Hälfte zugeordnet, was in einem progressiven Steuertarif mit Freibetrag immer dann zu einer Entlastung im Vergleich zur Individualbesteuerung führt, wenn einer viel und der andere wenig oder sogar nichts verdient. Wenn beider Einkommen gleich ist, ist dieser Splittingeffekt gleich null.

Mithilfe des Einkommensteuerrechners auf der Seite des Bundesfinanzministeriums lässt er sich ermitteln: Ein Ehepaar ohne Kinder mit einem zu versteuernden Einkommen von 80.000 Euro zahlt dieses Jahr 15.656 Euro Einkommensteuer. Ohne Splitting wäre die Last nur gleich, wenn beide 40.000 Euro beisteuerten.

Bei einem 80.000-Euro-Alleinverdiener stiege die Steuerlast nach dem offiziellen Rechner auf 24.351 Euro. Das wären 8695 Euro mehr als heute. Da der nicht verdienende Partner vom anderen versorgt werden muss, müsste sicherlich auch für ihn ein Grundfreibetrag berücksichtigt werden. Das führte dann zu einer Steuerlast von knapp 19.224 Euro – das wären dann immer noch knapp 3570 Euro mehr als im geltenden Recht.

Bei einem spitzenverdienenden Ehepaar mit 600.000 Euro, an das Scholz möglicherweise denkt, sieht es so aus: 246.220 Euro heute für den Fiskus (einschließlich Soli), ohne Splitting 265.535 Euro. So kommt man auf den maximalen Unterschied von 19.315 Euro. Mit Übertragung des Grundfreibetrags wäre der Splittingvorteil gut 5000 Euro geringer.