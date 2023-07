Natürlich wird die FDP beim Streichen des Ehegattensplittings nicht mitmachen. Dem SPD-Chef ist das egal – er bringt sich in die Schlagzeilen, und die Ampel taumelt durch den Sommer.

Lars Klingbeil bringt sich in die Schlagzeilen. Bild: Picture Alliance

Da hat die angeschlagene Ampel gerade taumelnd die parlamentarische Auszeit erreicht, da zündet der SPD-Vorsitzende eine koalitionspolitische Stinkbombe. Lars Klingbeil schlägt das Ende des Steuersplittings für Neuvermählte vor. So will er das Geld einsammeln, das der Familienministerin von den Grünen fehlt, um die steigenden Ausgaben für das Elterngeld einzubremsen.

Der SPD-Mann kann auf Zustimmung hoffen. Das Ehegattensplitting gilt als altbacken, die Halbierung der Einkommensgrenze für das Elterngeld ist unpopulär. Doch für das Miteinander in der Koalition dürfte Klingbeils Vorstoß wenig hilfreich sein. Er mischt sich ein – in die Arbeit von FDP-Finanzminister Christian Lindner, aber auch in die von Lisa Paus.

Natürlich wird die FDP beim Streichen des Ehegattensplittings nicht mitmachen. Das wäre eine massive Steuererhöhung für viele. Es gibt weitere Gründe – und daran ändert nichts, das einige Ökonomen das Splitting zur Disposition stellen, um den nicht arbeitenden Ehepartnern einen Anreiz zu geben, in das Erwerbsleben einzusteigen.

Erstens überlässt das geltende System den Eheleuten die Entscheidung, wie sie die Arbeit unter sich aufteilen – frei von finanziellen Sanktionen. Dieser Freiraum war dem Bundesverfassungsgericht stets wichtig. Ohne Splitting wird die Alleinverdienerehe gegenüber einer Familie mit demselben Gesamteinkommen benachteiligt, in der beide halbtags arbeiten.

Zweitens sorgt das geltende Recht dafür, dass Angestellte nicht schlechter wegkommen als Selbständige, Industrielle, Bauern, die immer Möglichkeiten haben, Einkommen steuergünstig aufzuteilen. Das gilt auch für Eheleute mit Kapitalerträgen und Mieteinnahmen. Drittens darf die gelebte Ehe nicht schlechter behandelt werden als die gescheiterte, bei der Unterhaltszahlungen berücksichtigt werden. Das drückt die Mehreinnahmen aus dem Splitting-Aus enorm. Viertens ist die Frage, ob junge Ehen gegenüber alten benachteiligt werden dürfen.

All das interessiert den SPD-Ko-Vorsitzenden offenkundig nicht. Zumindest waren ihm die Schlagzeilen für einen Tag wichtiger. So taumelt die Ampel durch den Sommer.