Zu bürokratisch, zu kompliziert und schlicht nicht wettbewerbsfähig im Vergleich mit dem Rest der Welt: Das ist das Bild, das namhafte Unternehmerinnen, Verbandsvertreter und Manager von der Europäischen Union zeichnen. Der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger, brachte seinen düsteren Befund auf die eindrückliche Formel: „Der EU-Markt verliert an Bedeutung mit jedem Tag, der anbricht – und das obwohl er eigentlich der größte Binnenmarkt der Welt ist“, sagte er am Donnerstag auf der European Economic Conference in Berlin, einer zweitägige Veranstaltung, die die F.A.Z. gemeinsam mit der European School of Management and Technology durchführt. Seit mehr als einem Jahrzehnt sinke der Anteil der EU am globalen Bruttoinlandsprodukt. „Wir sind nicht mehr so attraktiv, wie wir glauben und wir sind nicht mehr so gut, wie wir glauben.“

Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Unzufriedenheit macht sich auch bei jungen Unternehmern breit. „Wir haben immer positiv in die Zukunft geblickt. Wir haben immer daran geglaubt, dass wir das schaffen können“, sagte Laura Jorde, Bundesgeschäftsführerin, Wirtschaftsjunioren Deutschland. Doch nun blickten junge Unternehmerinnen und Unternehmer mit Pessimismus auf den Wirtschaftsstandort Deutschland und Europa, weil sich in den vergangenen Jahren nicht viel geändert habe, sagte sie und zählte auf: Bürokratie, fehlende Digitalisierung und der Mangel an Fachkräften.

„Strategische Wettbewerbsfähigkeit muss zurück in den Fokus“

Dulger kritisierte, dass die Europäische Kommission und das Parlament den schlechten Zustand der EU noch nicht erkannt hätten – und vor allem nicht mit der nötigen Dringlichkeit. Das Grundsatzprogramm der Europäische Kommission stamme aus dem Jahr 2019, also aus einer Zeit vor der Corona-Pandemie, vor dem Ukraine-Krieg und vor der Energiekrise. „Nach wie vor folgt Europa dem Paradigma des Green Deal ohne diese Dinge mit einzurechnen“, sagte der Arbeitgeberpräsident. „Ich schätze Klimaschutz nicht gering,“ stellte er klar. „Aber wir haben einen Zustand erreicht, wo strategische Wettbewerbsfähigkeit wieder in den Fokus rücken muss.“ Das müsse durch konkrete gesetzgeberische Maßnahmen begleitet werden. „Es muss einfacher, unkomplizierter werden, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in Europa.“ Die nächste EU-Kommission müsse sich nach der Wahl zum EU-Parlament im nächsten Jahr wieder auf die Wettbewerbsfähigkeit konzentrieren.

Die Automobilindustrie sieht die Folgen dieser Politik schon in der eigenen Wettbewerbsfähigkeit in Asien. China fördert seine Automobilindustrie, wo es nur geht, Europa dagegen schafft mit neuen Regularien wie der Abgasnorm Euro 7 ein „bürokratisches Monster“ nach dem anderen: Durch diese Mischung würden deutsche Autohersteller aus dem chinesischen Markt verdrängt, warnte Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer von Stellantis , dem Autokonzern, der auch Opel unter seinem Dach hat.