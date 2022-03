Osteuropabank-Chefökonomin : „Diese Krise trifft die ganze Welt“

Frau Javorcik, die EBRD ist mit 4,3 Milliarden Euro ein bedeutender In­vestor in der Ukraine. Wie beurteilen Sie dreieinhalb Wochen nach dem russischen Überfall die wirtschaftliche Lage im Land?

Der Überfall war ein Schock für uns, wir denken an die Menschen in der Ukraine. Die wirtschaftliche Lage lässt sich nur in Schemen erkennen. Laut der Regierung in Kiew steht die Hälfte der Betriebe still. Sie beziffert die Schäden an Gebäuden und Infrastruktur auf 100 Milliarden Dollar. Das wären etwa zwei Drittel des Bruttoinlandproduktes. Der Schaden ist sehr groß. Aber wir sehen auch, dass die Menschen in der Ukraine unglaublich widerstandsfähig sind.