Herr Lundgren, der Sommerurlaub beginnt, und die Fluggäste erinnern sich mit Schrecken an das Chaos vor einem Jahr. Wird es diesmal besser?

Es bleibt eine Herausforderung, und man kann ein abermaliges Chaos an den Flughäfen nicht ausschließen. Es gibt 10 bis 15 Prozent mehr Europa-Flüge als 2022 und gleichzeitig weiter Kapazitätsbeschränkungen an einigen Flughäfen, unter anderem wegen Personalmangels. Das ist eine brisante Mischung. Wir bei Easyjet sind hingegen besser gerüstet als 2022. Wir haben keine personellen Engpässe mehr.

Wie verspätet sind denn Ihre Flüge derzeit?

Weniger als 2022, aber das war ja ein besonders schlechtes Jahr. Vor der Pandemie war es besser als derzeit. Wir können mit der aktuellen Lage nicht zufrieden sein.

Wie schlägt sich Deutschland im europäischen Vergleich?

Deutschland liegt im europäischen Durchschnitt. Verspätungen gibt es bei uns vor allem durch Störungen bei der Flugsicherung in London-Gatwick, unserer Heimatbasis in Großbritannien, und in Frankreich, wodurch viele Mittelmeerflüge betroffen sind. Zudem gibt es Einschränkungen im Luftraum über Südwestdeutschland. Eine kleine Störung hat hier gleich größere Folgen. Auch die griechischen Inseln sind anfällig, denn sie werden im Sommer häufig angeflogen, was die kleinen Flughäfen nur mit Mühe bewältigen können. Generell leiden wir immer noch unter den veralteten Luftkorridoren, die mal nach dem Zweiten Weltkrieg festgelegt wurden.

Warum ist das ein Problem?

Ein Teil des Luftraums ist für das Militär reserviert. Deswegen können wir nicht immer die direkte Route fliegen. Das kostet Zeit, schafft Engpässe an anderen Stellen und ist schlecht für die Umwelt. Für den Flug Paris-Mailand würden wir ein Viertel weniger Kohlendioxid ausstoßen, wenn wir direkter fliegen könnten.

Die Kritik ist jahrzehntealt, immer wehrt sich das Militär gegen neue Korridore.

Das ist eine unentschuldbare Ausrede. Der Ukrainekonflikt hat gezeigt, dass zusätzliche Militärflüge möglich sind, ohne den Luftraum für zivile Flugzeuge zu beschränken. Die nationalen Regierungen wollen einfach keine Hoheitsbefugnisse abgeben, es sind nur politische, keine militärischen Gründe.

Gibt es Hoffnung, dass sich das endlich mal ändert?

Ich glaube ja, denn es gibt jetzt einen zusätzlichen Grund: Andere Flugrouten könnten eine wichtige Stellschraube beim Klimaschutz sein. Früher wurde immer nur mit Zeitverlusten und höheren Kosten durch die festgelegten Korridore argumentiert.

Sie berichteten im Frühjahr von guten Buchungszahlen für den Sommer. Hat sich der Trend fortgesetzt oder wollen die Menschen nun wegen der hohen Inflation seltener fliegen, um Geld zu sparen?

Nein, die gute Entwicklung hat sich fortgesetzt. Die Menschen schränken sich an anderer Stelle ein, zum Beispiel bei Restaurantbesuchen. Aber der Urlaub bleibt ihnen sehr wichtig. Zudem profitiert Easyjet im speziellen davon, dass wir als Billigfluglinie gelten. Wenn man sich zu einem Flug entschlossen hat, soll er möglichst günstig sein.

Buchen die Leute heute anders?