Der Autoabsatz in der EU hat sich von der Schwäche aus 2022 erholt. Am stärksten legten abermals Elektroautos zu. Mit einem Marktanteil von 15,1 Prozent haben sie damit Dieselautos überholt.

Der Automarkt in der Europäischen Union erholt sich weiter. Im Juni setzte sich der Aufwärtstrend der vorangegangenen Monate fort. Die Neuzulassungen stiegen um 17,8 Prozent auf eine Million Fahrzeuge, wie der europäische Herstellerverband ACEA am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Das war der elfte Monat in Folge mit einem Verkaufsplus. Am stärksten legten abermals Elektroautos zu, die mit einem Marktanteil von 15,1 Prozent erstmals vor Dieselautos lagen, die auf 13,4 Prozent kamen. Rein batteriebetriebene Fahrzeuge lagen damit in der Beliebtheit an dritter Stelle hinter Benzinern mit einem Anteil von 36,3 Prozent und Hybridautos, die beide Antriebsarten verbinden, mit 24,3 Prozent.

Seit Jahresbeginn kamen 5,4 Millionen Neuwagen auf die Straßen, 17,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit waren die Neuzulassungen allerdings immer noch gut ein Fünftel niedriger als vor der Corona-Krise. In fast allen EU-Ländern legten die Verkaufszahlen zu.

Im Vorjahr war die Autoproduktion vor allem von einer Knappheit an Elektronikchips und anderen Teilen gebremst worden. Nach Einschätzung des Verbandes erholt sich die Autoindustrie von den Störungen in den Lieferketten, die von der Corona-Pandemie ausgelöst worden waren. Allerdings liege die gesamte Zulassungszahl in den heutigen EU-Staaten im ersten Halbjahr noch 21 Prozent niedriger als 2019, hieß es weiter. Dabei wurde bereits der Markt Großbritannien herausgerechnet, der damals noch zur EU zählte.

In den meisten Regionen habe der Absatz nun deutlich angezogen, auch in den größten Absatzmärkten, schrieb der Verband. Spanien verzeichnete in den ersten sechs Monaten demnach einen Anstieg von 24 Prozent, Italien von knapp 23 Prozent. In Frankreich legten die Zulassungszahlen um gut 15 Prozent und in Deutschland um fast 13 Prozent zu.

Zuwächse auch bei Hybrid-Elektroautos

Die Neuzulassungen von Hybrid-Elektroautos stiegen im Juni um 32,4 Prozent auf 254.100 Einheiten. Dieses Wachstum wurde nach Angaben des ACEA vor allem durch erhebliche Zuwächse in den größten Märkten der Union getragen: Deutschland (+59,1 Prozent), Italien (+29,9 Prozent), Frankreich (+27,9 Prozent) und Spanien (+22,7 Prozent). Insgesamt verzeichneten die Verkäufe von Hybrid-Elektroautos von Januar bis Juni einen bemerkenswerten Anstieg von 27,9 Prozent, erreichten fast 1,4 Millionen Einheiten und eroberten 25 Prozent des Marktes. Im Juni erholte sich der EU-Markt für neue Plug-in-Hybridautos mit einem Anstieg der Zulassungen um 13,4 Prozent.

Der EU-Markt für Benzinautos wuchs im Juni um 11 Prozent und belief sich auf insgesamt 379.067 Einheiten. Allerdings sank der Marktanteil von 38,5 Prozent im Juni 2022 auf 36,3 Prozent. Das Wachstum sei vor allem durch solide Zuwächse in den vier größten EU-Märkten, insbesondere Deutschland und Spanien, getragen worden. Im ersten Halbjahr des Jahres wurden in der EU demnach über 2 Millionen Benzinautos verkauft, was einem Anstieg von 15,9 Prozent im Vergleich zu 2022 entspricht.