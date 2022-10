Hafenbeteiligungen : In Duisburg wächst die Nervosität

Am Binnenhafen in Duisburg sind die Verflechtungen mit der chinesischen Reederei Cosco eng. In der Stadt wartet man gespannt, wie es in Hamburg weitergeht. Dabei wurde eine geplante Partnerschaft erst gerade abgesagt.

Wo früher im Hafen die Kohle lagerte, soll bald der neue „Duisburg Gateway Terminal“ entstehen, an dem jeden Tag 20 Züge, 400 Lastwagen und sechs Schiffe Container ab- und umladen. Schon Mitte 2023 soll es losgehen, der Baubeginn für das rund 100 Millionen Euro teure Projekt war im März. Neben der Hafengesellschaft Duisport sollte auch die chinesische Staatsreederei Cosco einen Anteil von 30 Prozent an dem dann elften Containerterminal in Europas größtem Binnenhafen halten. Die Beziehung zwischen dem Hafen und dem Land ist eng, seitdem Duisburg 2014 zum Endpunkt der Schienenverbindung der Neuen Seidenstraße geworden ist. Rund 30 Züge in der Woche verkehren zwischen Duisburg und China.

An den Bauplänen hält der Hafen noch fest, doch angesichts der Debatte um die Beteiligung Chinas am Hafen in Hamburg wird die Nervosität auch in Duisburg größer. Zwar bezeichnete der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) die Zusammenarbeit gerade als „gut und verlässlich“, doch Lokalpolitiker von FDP und Grünen warnen schon vor zu engen Verbindungen zu China.