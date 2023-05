Der Name ist Programm: Italien hat einen Sonderkommissar für den Kampf gegen Trockenheit und Dürre ernannt. Er heißt Nicola Dell’Acqua, was man etwa mit „Nicola vom Wasser“ übersetzen könnte. Der Mann hat einschlägige Erfahrung: Er leitete zuvor die Regionalbehörde „Veneto Agricoltura“, bei der er bereits alle Projekte für die Dürre-Bekämpfung der Region Venetien koordiniert hat. Die Regierung in Rom hat das Amt Anfang April geschaffen. Dell‘ Acqua soll bis Ende des Jahres im Amt bleiben, wobei seine Tätigkeit um ein Jahr verlängert werden könnte. Es sei gut, dass die Regierung den Ernst der Lage erkannt habe, sagte er beim Amtsantritt. Nun müssten alle Ressorts und die verschiedenen Verwaltungsebenen in die gleiche Richtung arbeiten.

Italien war im Sommer des vergangenen Jahres von heftiger Trockenheit überrascht worden, gerade im Norden des Landes. Der Wassermangel hat sich danach fortgesetzt. Seen und Flüsse verzeichneten auch im Winter und im Frühjahr sehr niedrige Wasserstände, gut sichtbar nicht zuletzt beim Gardasee, wo eine kleine Insel sogar zu Fuß zu erreichen war. Trotz heftiger Regenfälle in den vergangenen Tagen rechnen die Fachleute abermals mit einem wasserarmen Sommer, der die Landwirtschaft, den Tourismus und die Energieerzeugung durch Wasserkraft belastet.

Allzweckwaffe der Regierung

Italien leidet dabei auch unter der mangelhaften Infrastruktur: Ein großer Teil des Wassers versickert in vielen Lecks der veralteten Leitungen. Zudem gibt es wenige Auffangbecken für Regenwasser und Anlagen zur Entsalzung, die der Landwirtschaft helfen könnten. Die im internationalen Vergleich niedrigen Wasserpreise behindern zusätzlich einen verantwortungsvollen Umgang mit der knappen Ressource. Der Infrastruktur- und Transportminister Matteo Salvini sagte nach einem Spitzentreffen am Freitag zu, weitere 100 Millionen Euro für dringende Maßnahmen in fünf Regionen bereitgestellt zu haben. Nach einer Schätzung des Bauverbandes Ance werden mehr als 13 Milliarden Euro benötigt, um alle notwendigen Projekte zu finanzieren.

Der 57-jährige Dell-Acqua, der aus Verona stammt, ist so etwas wie eine Allzweckwaffe der Regierung: Er hat in der Vergangenheit nicht nur als Wasserexperte gearbeitet, sondern auch als Regierungsentsandter für die Flüchtlingswelle auf der italienischen Insel Lampedusa sowie als Beauftragter für Abfallfragen und den Zivil- und Katastrophenschutz. Von seiner Ausbildung her ist er Agrarwissenschaftler. Zu seiner neuen Aufgabe gehört es auch, Anstöße für den Bau von Stauseen zu geben, heißt es in Rom.