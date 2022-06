Aktualisiert am

Dürre in Italien

Dürre in Italien : Der Lago Maggiore ist nur zu einem Viertel gefüllt

Kein Regen, keine Schneeschmelze im Norden Italiens: Die Flüsse und Seen trocknen aus. Nun beschließen die ersten Kommunen, den Wasserverbrauch zu rationieren. Nur für lebenswichtige Dinge soll es verwendet werden.

Die Dürre in Norditalien verschlimmert sich von Tag zu Tag und weitet sich nach Süden aus. Regionalpräsidenten und andere Verantwortliche haben nun die Ausrufung des nationalen Notstandes gefordert. Damit könnten Finanzhilfen aus Rom fließen; eine zentrale Stelle übernähme die Verteilung des knappen Wassers auf Haushalte, Landwirte, Stauseen und Energieversorger.

„Nur eine Behörde mit einem Regierungsmandat hat die Kraft, sich durchzusetzen und den provinziellen Egoismus zu beenden“, sagte der Generaldirektor des Wasserverbandes Anbi, Massimo Gargano. Seit mehr als drei Monaten hat es in vielen norditalienischen Gegenden nicht mehr geregnet. Wegen des milden Winters kam zudem kaum Schmelzwasser in die Täler und Ebenen. Italiens längster Fluss, der Po, weist den niedrigsten Wasserstand seit mehr als 70 Jahren auf.

In Valenza in der Provinz Alessandria nördlich von Genua ist die Durchflussmenge auf weniger als ein Viertel des Standes vor zwei Jahren geschrumpft. Auch die großen norditalienischen Seen sind betroffen, am stärksten der Lago Maggiore. Sein Grad der Befüllung sank innerhalb eines Jahres von 95 Prozent auf weniger als 24 Prozent, das niedrigste Niveau seit 1946. Im Comer-See sind es nur rund 35 Prozent der Höchstmenge.

Im Piemont darf Wasser nur begrenzt genutzt werden

Der Präsident der Region Piemont, Alberto Cirio, hat schon vor einigen Tagen in 170 Städten und Gemeinden angeordnet, dass Wasser nur noch für lebenswichtige Zwecke wie Trinken und Lebensmittelzubereitung verwendet werden darf. In zehn Städten, die meisten davon in der Provinz Novara westlich von Mailand, muss die Wasserversorgung wegen der Dürre nachts vollständig unterbrochen werden. Stauseen sind ausgetrocknet, manche Kommunen können nur noch mit Lastwagen voller Wasser versorgt werden.

„Wir haben einen sehr ernsten Notstand für die Landwirtschaft“, sagte Regionalpräsident Cirio. Besonders die Reisernte in der Po-Gegend ist betroffen. Ein Problem ist dabei, dass aufgrund des geringen Wasserdrucks im Po-Delta Salzwasser aus dem Meer flussaufwärts drängt und die Bewässerung der Reisfelder unmöglich macht. Auch der Anbau von Tomaten, Obst und Mais erleidet erhebliche Schäden. Das Futterangebot für die Kuhherden in der Po-Ebene geht zurück, und dadurch sinke bereits die Milchproduktion, berichten Landwirte.

Nach Angaben des Landwirtschaftsverbandes CIA bedroht der Wassermangel rund die Hälfte der landwirtschaftlichen Produktion Norditaliens. Der Schaden koste die Bauern mindestens 2 Milliarden Euro, schätzt die Organisation Confagricoltura. Selbst die Aufzucht von Fischen und Meeresfrüchten ist in Gefahr, da höhere Wassertemperaturen und weniger Regen den Salzgehalt erhöhten, berichtet die Vereinigung Fedagripesca-Confcooperative.

Inzwischen ist auch der Süden des Landes betroffen

Zunehmend wandert die Dürre auch Richtung Süden: Flüsse wie Arno, Aniene und der Tiber führen deutlich weniger Wasser als normalerweise zu dieser Jahreszeit. Der Bürgermeister der nördlich von Rom gelegenen Stadt Bracciano, Marco Crocicchi, kann nach eigenen Angaben Wasserrationierungen in diesem Sommer nicht ausschließen. In der Hauptstadt fiel seit Jahresbeginn nur gut ein Drittel der durchschnittlichen Regenmenge der vergangenen 16 Jahre.

Um die Herausforderungen schnell in den Griff zu bekommen, sei nun die Regierung in Rom als schlichtende Kraft gefragt, fordert der Wasserverband Anbi. „So hat man es bei den beiden Dürrekrisen gemacht, die Italien in den letzten zwanzig Jahren erlebt hat, und es hat funktioniert“, erinnert sich Verbandschef Gargano. Solidarität müsse dem Kirchturmdenken Platz machen.

In der Region des Aostatals zögert man beispielsweise, dem benachbarten Piemont zu helfen. Auch die Kommunen am noch relativ gut gefüllten Gardasee wollen kein Wasser abgeben, um über Nebenflüsse den südlich fließenden Po zu bewässern. „Das würde nichts bringen. Neben dem kranken Po hätten wir dann auch einen kranken Gardasee“, sagt ein Verantwortlicher der Gemeinde Garda. Man habe selbst auch gut gehaushaltet und versuche seit Jahren, mit Wasserreserven die Lage zu stabilisieren, heißt es.

Norditalien hat zu wenig in die Wasserinfrastruktur investiert

Einig sind sich die Experten, dass in der Vergangenheit in Norditalien zu wenig in Wasserreservoirs und intelligente Bewässerungssysteme investiert wurde – anders als der Süden Italiens, der mit Wasserknappheit besser umzugehen gelernt hat. Man baute die Landwirtschaft aus, nicht aber entsprechende Bewässerungssysteme. Der Wasser- und der Landwirtschaftsverband hatten unlängst einen Plan für den Bau kleiner Reservoirs zur Speicherung von Regenwasser vorgelegt. Die geschätzten Kosten von 4 Milliarden Euro sollten vom Nationalen Wiederaufbauplan finanziert werden, der vor allem aus europäischem Geld gespeist wird.

Doch der Antrag wurde abgelehnt. Jetzt fordert eine Reihe italienischer Verantwortlicher abermals, Geld aus dem europäischen Wiederaufbauplan locker zu machen. Die Regierung will in dieser Woche zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen, um Maßnahmen gegen die Trockenheit zu beschließen. Landwirtschaftsminister Stefano Patuanelli hat die Ausrufung des Ausnahmezustandes als „unvermeidlich“ bezeichnet.