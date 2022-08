Dürre in Deutschland : „Der Transport auf dem Rhein wird in den nächsten Tagen sehr schwierig“

Eine leichte Linkskurve be­schreibt der Rhein bei Kaub, zwei kleine Inseln liegen schon bei normalem Pegelstand an der Engstelle zwischen Bingen und St. Goar südlich von Koblenz. Am Donnerstag ist der Pegel dort auf 47 Zentimeter gefallen, die Fahrrinne ist laut des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Rhein keine 1,60 Meter mehr tief. Für die Binnenschiffe bedeutet das, dass sie nur noch 30 bis 40 Prozent ihrer normalen Ladung mitnehmen können. Für die gleiche Transportmenge sind also zwei Schiffe mehr als sonst nötig.

Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge



Svea Junge Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Die Lage ist angespannt, weil seit Wochen Niederschläge fehlen. Der Verein der Kohlenimporteure bezeichnet es trotzdem noch als „Ruhe vor dem Sturm“. Das kommt daher, dass die Kohlekraftwerke eine Reserve für 30 Tage Volllast vorhalten müssen. Obwohl die Kohlekraftwerke unter Volllast laufen, sind die Lager noch gut gefüllt – auch weil bis vor kurzem noch russische Kohle verschifft werden durfte. „In diesem Winter kommen die Reservekraftwerke hinzu, wir werden bestimmt über 30 Millionen Tonnen importieren. Das wird quietschen“, sagt Alexander Bethe, der Vorstandsvorsitzende vom Verein der Kohlenimporteure.

Pegelstände sinken weiter

2016 wurde mit 41 Millionen Tonnen noch deutlich mehr Kraftwerkskohle importiert, doch seitdem hat sich die politische Lage geändert – und dadurch eben auch die Transportlage auf dem Rhein. Hinzu kommt, dass eine mittlere zweistellige Zahl an Binnenschiffen Richtung Rumänien abgezogen wurde, um dabei zu helfen, ukrainisches Getreide auszuschiffen. „Das sind rund 80.000 Tonnen Transportraum, also rechnerisch rund 400.000 Tonnen Kohle, die pro Monat zwischen Amsterdam und Duisburg nicht mehr verschifft werden“, sagt Bethe.

Unternehmen wie RWE sehen indes noch keine Auswirkung des Niedrigwassers – weder bei der Kohle noch in der Kühlung für das verbliebene Atomkraftwerk, was der Essener Konzern noch am Netz hat. Gleichwohl sind die Pegelstände in den letzten Tagen gesunken – und sie könnten weiter fallen. Das WSA-Rhein rechnet für die nächsten drei bis vier Tage damit, dass die Wasserstände an Mittel- und Niederrhein um 10 bis 15 Zentimeter zurückgehen.

Unterhalb eines Wasserstandes von etwa 40 Zentimetern am Pegel Kaub, was einer Wassertiefe in Fahrrinne von etwa 1,50 Meter entspricht, werde es für viele gängige Schiffstypen zu flach, erklärt Jörg Uwe Belz, Geograph und Referatsleiter bei der Bundesanstalt für Gewässerkunde. In der Industrie stellt man sich auf Schwierigkeiten ein: „Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Tagen der Transport auf dem Rhein sehr schwierig wird“, sagt Tilman Benzing, Verkehrsinfrastrukturexperte beim Chemieverband VCI.

Während unsicher ist, welche Schiffe den Rhein in den nächsten Tagen überhaupt noch befahren können, ist eines schon jetzt klar: Es wird noch einmal teurer. Schon am Mittwoch waren die Spotpreise für Transportschiffe von Rotterdam nach Karlsruhe auf etwa 110 Euro pro Tonne gestiegen. Im Juni bevor die Wasserstände sanken, mussten lediglich etwa 20 Euro pro Tonne bezahlt werden.

Zwar hätten die Unternehmen aus dem extremen Niedrigwasser aus dem Jahr 2018 gelernt und etwa Pläne gemacht, die Ware auf mehr Schiffe zu verteilen, sagt Benzing. „Aber wenn das auch nicht mehr geht, müssen sie auf Bahn und LKW verlagern, was wegen der bekannten Engpässe vor allem auf der Schiene ebenfalls schwierig ist“, sagt Benzing. Hinzu kommt, dass die Situation für andere Branchen freilich genauso ist und dadurch in einem angespannten Verkehrsnetz weniger Waggons auf eine erhöhte Nachfrage treffen, was wiederum die Preise antreibt.

Niedrigwasser kostet Wirtschaftsleistung

Binnenschiffe sind für die deutsche Wirtschaft ein wichtiges Transportmittel, insbesondere für Energieträger und chemische Erzeugnisse, wichtige Vorprodukte für die deutsche Industrie. Von den fast 70 Millionen Tonnen Chemikalien, die die Branche im Jahr transportieren lässt, kommen 11 Prozent auf dem Binnenschiff. Ein Schock in einem kleinen Sektor – der Anteil der Binnenschifffahrt an der gesamten Bruttowertschöpfung in Deutschland liegt unter 0,2 Prozent – könne so beträchtliche Auswirkungen auf andere Sektoren haben, warnt Stefan Kooths, Konjunkturchef und Vizepräsident des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW).

Im Jahr 2018 habe das Niedrigwasser im Rhein etwa 0,4 Prozent an Wirtschaftsleistung gekostet. Auch in diesem Jahr dürfte das Niedrigwasser in Europas wichtigster Binnenwasserstraße die Wirtschaft bremsen. Deutsche-Bank-Volkswirt Marc Schattenberg rechnet damit, dass das Niedrigwasser die Wirtschaftsleistung etwa um einen Viertel Prozentpunkt reduzieren könnte, sodass das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr nur knapp 1 Prozent erreichen dürfte.

Mehr zum Thema 1/

In absehbarer Zeit verbessern dürfte sich die Lage nicht, sagt Jens Schwanen, Geschäftsführer des Binnenschifffahrtsverband BDB. „Wir brauchen mehrere Tage anhaltenden Niederschlag im süddeutschen Raum und danach sieht es nicht aus.“