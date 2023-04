Andalusien leidet an einer der schlimmsten Dürren seit langem. Besonders hart trifft es die Plantagen im Süden, die auch Deutschland beliefern. Die Bauern in ganz Spanien sind alarmiert.

Die Wurzeln alter Bäume ragen aus dem seichten Gewässer, das sich weit von den steinigen Ufern zurückgezogen hat. Die letzten Boote sind in der Mitte des Stausees zusammengerückt. Stolz nannte man viele Jahre die Iznájar-Talsperre den „Lago de Andalucía“. Noch in der Franco-Diktatur erbaut, ist er mit gut hundert Kilometern Uferlänge der größte Wasserspeicher der Region. Doch von der früher tiefblau schimmernden Fläche ist kaum mehr als eine große Pfütze inmitten einer tristen Felslandschaft übrig geblieben.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Der Weg an den Strand mit wenigen Badenden führt unter der sengenden Sonne an Betonklötzen vorbei, die früher als Anker für Boote und Stege dienten. Nur noch zu 19 Prozent ist das Wasserreservoir gefüllt, das 250.000 Menschen und viele Bauern versorgt. Die Erde unter den Olivenbäumen, die in langen Reihen an den Hängen der Berge oberhalb des Sees wachsen, ist verkrustet und hart. Es hat viel zu wenig geregnet seit dem Herbst. Andalusien erlebte den zweitwärmsten und niederschlagsärmsten März dieses Jahrhunderts und leidet unter einer der schlimmsten Dürren seit dreißig Jahren.