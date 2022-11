Aktualisiert am

Wirtschaft sieht Rohstoffe und Arbeitsplätze in Gefahr

Scholz und die Unternehmer : Wirtschaft sieht Rohstoffe und Arbeitsplätze in Gefahr

Die deutsche Exportindustrie hofft auf diplomatische Töne des Kanzlers in China. Die Amerikaner fürchten, dass Deutschland strategische Abhängigkeiten in Kauf nimmt.

Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitagmorgen zusammen mit zwölf deutschen Unternehmenschefs in Peking zu Gesprächen mit Chinas Präsident Xi Jinping landet, kann er eigentlich nur Erwartungen enttäuschen: Die deutsche Exportindustrie hofft auf diplomatische Töne des Kanzlers. Im Ausland, allen voran in den Vereinigten Staaten, wird von Scholz dagegen klare Kante gegenüber China erwartet.

Johannes Pennekamp Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaftsberichterstattung. Folgen Ich folge Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington. Folgen Ich folge

Scholz selbst hatte vor seiner Abreise in einem Gastbeitrag in der F.A.Z. seine Haltung skizziert. Deutschland werde einseitige Abhängigkeiten abbauen, ohne sich von China abzukoppeln. Wirtschaftskontakte müssten auf Gegenseitigkeit beruhen, davon sei man in China zu weit entfernt. Wenn Deutschlands größter Handelspartner das nicht ändere, könne das „nicht folgenlos bleiben“, schrieb Scholz.

Die deutsche Autoindustrie, die in China durch VW-Chef Oliver Blume vertreten sein wird, betonte am Donnerstag, dass viele Arbeitsplätze vom Chinageschäft abhingen und die Beziehung auch in anderer Hinsicht unverzichtbar sei. „China versorgt uns aktuell mit wichtigen Rohstoffen, die wir selbst nicht besitzen und auch nicht über alternative Handelsabkommen sichergestellt haben“, sagte die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, der Funke Mediengruppe. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft gab Scholz den Ratschlag mit auf den Weg, „kein chinesisches Porzellan zu zerschlagen“.

In Washington wird der Kurs des Kanzlers mit Skepsis betrachtet. Die Amerikaner fürchten, dass Deutschland strategische Abhängigkeiten in Kauf nimmt, um die Geschäfte der deutschen Industrie nicht zu gefährden. Die Vorgänge um den Hamburger Hafen haben die Besorgnisse genährt. Die amerikanische Regierung setzte die Bundesregierung unter Druck, den chinesischen Einfluss auf den Hamburger Hafen zu limitieren. Die Biden-Regierung habe Deutschland klargemacht, dass es strategische Wirtschaftssektoren nicht China überlassen dürfe, sagte ein hoher amerikanischer Regierungsbeamter jetzt der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Das Bundeskanzleramt hatte zunächst einer 35-Prozent-Beteiligung des chinesischen Konzerns Cosco an der Betriebsgesellschaft des Containerterminals Tollerort zugestimmt. Später entschied die Bundesregierung nach heftiger Debatte auch innerhalb der Ampelkoalition, dass sie nur eine Beteiligung unterhalb der Sperrminorität von 25 Prozent gestatten würde. China reagiert verschnupft auf die amerikanische Intervention. Die Einmischung der USA sei symptomatisch für die von ihr praktizierte Zwangsdiplomatie, sagte ein Regierungssprecher am Donnerstag.

Zunehmend stellt sich die Frage, wie viel deutsch-chinesische Handelskooperation die westlichen Partner tolerieren wollen, während sie selbst Geschäftsverbindungen kappen. Das jüngste Beispiel liefert die kanadische Regierung, die drei chinesische Unternehmen angewiesen hat, ihre Beteiligungen an drei kanadischen Unternehmen, die Lithium fördern, aufzugeben. Kanada hat jüngst die Regeln für ausländische Investoren in kritischen Industrien verschärft.