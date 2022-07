Drohender Lieferstopp : Von der Leyens Gas-Spartipps

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Skopje Bild: AP

Niemand weiß, ob nach dem Ende der Wartung von Nord Stream 1 wieder mehr russisches Gas nach Deutschland strömt – und wenn, für wie lange. Die EU wie Deutschland tun deshalb gut daran, sich schnell auf die Möglichkeit eines totalen Lieferstopps einzustellen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gehen aber ausgerechnet jetzt die Fantasie oder der Mut aus. Die „Winter-Strategie“, die sie kommende Woche vorstellen will, wirkt bisher – vorsichtig formuliert – inhaltsleer.

Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber spricht treffend von einer „Aneinanderreihung von Hausfrauentipps“. Das heißt nicht, dass diese Tipps falsch wären. Wenn die Mitgliedstaaten die Raumtemperatur in Büros und Behörden auf maximal 19 Grad beschränken, könnte das einen großen Teil der drohenden Gaslücke füllen. Noch mehr wäre gewonnen, wenn der ein oder andere Privathaushalt das Gleiche täte. Sinnvoll ist auch die Anregung, den Atomausstieg zumindest zu verschieben. Allein, es fällt schwer zu glauben, dass das bei den sonst so vielfach geläuterten Grünen auf offene Ohren stößt.

Man darf von der Leyen zugestehen, dass sie seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine viel geleistet hat, um andere Lieferquellen zu erschließen. Noch mehr verflüssigtes Gas und Erdgas gibt der Weltmarkt kaum her. Ebenso wenig ist ihr anzukreiden, dass die Staaten – allen voran Deutschland – die eigene Versorgung über ein abgestimmtes Vorgehen auf EU-Ebene stellen.

Genau dazu aber bräuchte es klare Worte aus Brüssel. Die liefert der Entwurf für die Winter-Strategie so wenig wie eine Antwort auf die Frage, was geschieht, wenn all die Spartipps nicht reichen. Das Papier referiert nur, dass das EU-Recht Private besonders vor Kürzungen schützt. Ist das wirklich wichtiger, als wenn sie ihre Stelle verlieren, weil der Arbeitgeber wegen Gasmangels pleite geht? Hier kann von der Leyen bis zur offiziellen Vorstellung der Strategie noch viel nachbessern.