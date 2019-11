EU-Drogenmarkt : Dealer machen jährlich 30 Milliarden Euro Umsatz

Aktualisiert am

Ein Berg mit 550 Kilogramm Marihuana im Zollfahndungsamt in München Bild: dpa

Der europäische Markt für Rauschmittel boomt – und mehr als ein Drittel der rund 5000 bekannten Verbrecherbanden in Europa profitiert davon. Eine Droge spült am meisten Geld in die Taschen der Dealer.