Ein Balance-Akt : Dresscode aus Thailand

Kommt die Uniform wieder in Mode? Oder doch der Selenskyj-Style? Bis ins hohe Alter ist nun Camouflage und Military Look angesagt.

Mode ist Ausdruck des freien Willens. Das zumindest behauptet unser Zehntklässler, der heilfroh ist, dass sein britisches Internat auf die Schuluniform verzichtet. Was allerdings kein Zufall ist. Dieser Umstand nämlich hat seine Entscheidung für eben diese Bildungseinrichtung maßgeblich beeinflusst.

Bettina Weiguny Freie Autorin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Ich selbst habe den Kindern für die obligatorische Pro-und-Contra-Argumentation im Deutschunterricht („Sollen in Deutschland Schuluniformen eingeführt werden oder nicht?“) stets Argumente gegen den Uniformierungszwang geliefert, allein schon wegen der damit verbundenen Geschäftemacherei. Allerdings erlebt die Uniform seit dem Einmarsch der Russen in der Ukraine ihr modisches Revival. Bis ins hohe Alter ist bei den Kunden nun Camouflage und Military Look angesagt. Ich prophezeie gar, dass sich in den Vorstandsetagen nach dem diffusen Casual-Corona-Outfit bald wieder eine strikte Kleiderordnung durchsetzt – langärmelige Khaki-Shirts im Selenskyj-Style unter selfietauglicher Splitterschutzweste. Alles unisex, alles genderneutral.

Keine modischen Extravaganzen

Womit wir bei den Physikern wären. Diese Spezies war meines Wissens nie bekannt für modische Extravaganzen, sieht man von Birkenstock-Sandalen, Wollpulli und Zottelfrisur ab. Aber diese Peinlichkeiten sind längst vorbei. Umso verwunderlicher, dass für eine internationale Physiker-Tagung, die gerade in Thailand stattfand, ein strenger Dresscode vorgeschrieben wurde. Dunkler Anzug für die Herren, gedecktes Kostüm mit Bluse für die Damen. Untersagt waren Tattoos und Piercings, Hosenanzüge, Sandalen, bunter Lippenstift, greller Nagellack, protzige Ohrringe und Laufmaschen in der (vorgeschriebenen) Seidenstrumpfhose.

Nun war ich nie auf einer Physiker-Tagung. Andererseits habe ich einen Physiker zum Vater und bin somit vielen Physikern und Physikerinnen begegnet, die mir weder durch Hirschgeweihe noch Kriegsbemalung in Erinnerung geblieben wären. Aber gut, in Thailand wurde der König zur Eröffnungsfeier erwartet, da ist Etikette angesagt. Obwohl: Ist das nicht der Kerl, der sich in Bayern immer so danebenbenimmt?