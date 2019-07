Europäische Zentralbank : Draghis Endspurt

Mario Draghi an diesem Donnerstag während der Pressekonferenz im Anschluss an die EZB-Sitzung. Bild: EPA

Die Business School der Universität in Chicago befragt seit Jahren international anerkannte Ökonomen nach ihrer Einschätzung wirtschaftlicher Sachverhalte. Kürzlich wurden die Fachleute mit der These konfrontiert, die Europäische Zentralbank könne mit einer weiteren Lockerung ihrer Geldpolitik wenig bis nichts zu einer Belebung der Wirtschaft in der Eurozone beitragen.

Knapp die Hälfte der Ökonomen stimmte der These zu, ein Fünftel lehnte sie ab und der Rest war unsicher oder äußerte sich gar nicht. Die Überzeugung, dass bei Zinssätzen nahe Null und einer nicht optimal, aber auch nicht schlecht laufenden Wirtschaft expansive Geldpolitik kaum noch Wirkung besitzt, breitet sich in der Fachwelt immer mehr aus.

Die wenigsten Ökonomen würden heute bestreiten, dass eine expansive Geldpolitik unter Einschluss von Negativzinsen und Anleihekaufprogrammen in einer schweren Krise als Anschubhilfe eine Berechtigung besitzt. Aber wenn eine solche Politik auch jenseits schwerer Krisen zum Dauerzustand wird, verliert sie ihre Wirksamkeit – und damit ihre Berechtigung.

Draghi schießt mit breitem Schrot

In der Endphase der Ära Draghi ist die Europäische Zentralbank zu dieser Erkenntnis offensichtlich nicht fähig – ebenso wenig wie viele Teilnehmer an den Finanzmärkten, die nach wie vor reflexhaft auf jede Ankündigung einer geldpolitischen Lockerung reagieren. Die Eurozone befindet sich in einer Phase rückläufigen Wirtschaftswachstums, das sich vor allem mit der zunehmenden globalen Unsicherheit erklärt. Aber die Eurozone befindet sich nicht in einer akuten Gefahr, in eine Rezession zu fallen.

Die Begründung Draghis, die EZB müsse mit Blick auf die unter ihrem Zielwert liegende Inflationsrate nun tätig werden, überzeugt nicht. Denn nach dem in der Fachwelt herrschenden ökonomischen Modell wirkt sich eine Lockerung der Geldpolitik über eine Senkung der Arbeitslosigkeit auf die Inflationsrate aus.

Allerdings stehen diesen theoretischen Erwägungen zwei praktische Hinderungsgründe entgegen: Erstens dürfte die angekündigte Lockerung der Geldpolitik die Arbeitslosigkeit in der Eurozone allenfalls leicht senken helfen. Und zweitens ist in der Praxis anders als im Lehrbuchmodell kaum noch ein Zusammenhang zwischen der Arbeitslosigkeit und der Inflationsrate erkennbar. Draghi schießt mit breitem Schrot, aber dennoch ist unsicher, ob er trifft.

Trump lobte Draghi

In die aktuelle Lage hat sich der EZB-Präsident wohl überlegt, aber völlig unnötig gebracht. Vor einigen Wochen kündigte er auf der jährlichen Konferenz der Notenbank im portugiesischen Sintra zur großen Überraschung dort anwesender Kollegen aus dem Zentralbank eine weitere geldpolitische Lockerung für den Fall an, dass die Wirtschaft in der Eurozone keine Zeichen für eine Belebung aussendet.

Dies wurde an den Finanzmärkten als eine Ankündigung einer weiteren Zinssenkung oder neuer Anleihekäufe gewertet. Und führte prompt zu sinkenden Renditen an den Anleihemärkten, einem fallenden Euro am Devisenmarkt – und zu Tweets Donald Trumps, der sich Draghi als Chef der amerikanischen Notenbank wünschte.

Das war ein klassischer Draghi: Er band ohne jede Vorabsprache eine Mehrheit im Zentralbankrat an sich, indem er sich stillschweigend mit den Teilnehmern an den Finanzmärkten verbündete. Denn sollte der Zentralbankrat die von Draghi geschürten Hoffnungen auf eine Lockerung der Geldpolitik nicht erfüllen, wären nach einem von Beratern Draghis seit langem gepflegten Mantra unerwünschte Turbulenzen an den Finanzmärkten zu befürchten.

Und obgleich zwei Draghi eigentlich geldpolitisch nahestehende Mitglieder des Zentralbankrats, Benoît Coeuré und François Villeroy de Galhau, in den Vorwochen öffentlich vor einer zu großen Abhängigkeit der Geldpolitik von den Finanzmärkten gewarnt hatten, funktionierte Draghis alte Magie in dieser Woche noch einmal. Zwar hat die EZB nicht mit sofortiger Wirkung eine Zinssenkung oder eine Wiederaufnahme der Anleihekäufe beschlossen, aber Draghi hat mit seiner Kommunikation nach der Sitzung des Zentralbankrats die Tür zu einem solchen Beschluss auf der nächsten Sitzung im September weit geöffnet.

Eine dringende geldpolitische Notwendigkeit hierfür besteht nicht. Statt dessen entsteht der Eindruck, Draghi wolle seine Nachfolgerin Christine Lagarde so weit wie möglich in ihrem Handlungsspielraum einengen, um sein Erbe zu sichern. Das ist Machtpolitik par excellence im Spätherbst einer Karriere, die aber bedenklich wirken muss in einer Zeit, in der die geldpolitischen Rezepte der jüngeren Vergangenheit einer Überprüfung bedürfen.

Die Federal Reserve in Washington hat eine Überprüfung ihrer Strategie und ihrer Instrumente angekündigt. Der bevorstehende Wechsel in der Präsidentschaft sowie der Eintritt des neuen Chefvolkswirts Philip Lane im vergangenen Frühjahr müssten der EZB Anlass geben, sich Zeit für eine sorgfältige Überprüfung ihrer Arbeit zu geben. Der Zentralbankrat sollte es Draghi daher nicht gestatten, kurz vor seinem Abschied noch einmal Fakten zu schaffen.