Sanktionen gegen Huawei : Gezielte Verstimmung über China

Die amerikanische Regierung hat dem chinesischen Konzern Huawei vorgeworfen, Sanktionsbestimmungen zu unterminieren. Sie reagiert darauf mit einer Verschärfung des Einkaufs-Banns für amerikanische Halbleitertechnik. Huawei ist der führende Ausrüster von Mobilfunk-Netzen und der zweitgrößte Smartphone-Anbieter der Welt.

Der Konzern kam auf die schwarze Liste der Amerikaner, die das Unternehmen der Industrie-Spionage und der Verletzung von Sanktionen unter anderem gegen Iran verdächtigen. Die bereits geltenden Sanktionen zwingen amerikanische Firmen, eine spezielle Exportlizenz zu beantragen, um nach Genehmigung Geschäfte mit Huawei machen zu können. In Zukunft dürfen amerikanische Software-Produkte für Halbleiter weder an Huawei direkt noch an von Huawei beauftragte eigenständige Fertigungswerke für Halbleiter liefern. Nach Darstellung des amerikanischen Wirtschaftsministers Wilbur Ross hat Huawei die Exportsanktionen unterminiert, in dem es Teile der Halbleiterproduktion auslagerte zu eigenständigen Fertigungsdienstleistern, so genannten Foundries. Die nutzten laut Ross weiter amerikanische Hochtechnologie.

Allerdings verlängerte sein Ministerium die Lizenz für den Geschäftsbetrieb von Huawei in den Vereinigten Staaten um weitere 90 Tage, um amerikanischen Telekomanbietern weiter die Möglichkeit zu geben, auf Dienste und Technik des Ausrüsters zurück zu greifen. Das Wirtschaftsministerium macht aber auch deutlich, dass dies vermutlich die letzte Verlängerung sei. Die Telekom-Unternehmen bekamen damit noch einmal eine letzte Frist, um zu anderen Anbietern zu wechseln.

Der Umgang der amerikanischen Regierung mit Huawei ist ein weiteres Zeichen, dass sich die Beziehungen der beiden größten Wirtschaftsnationen wenige Monate nach der Vereinbarung eines umfassenden Handelsabkommens weiter abkühlen. Präsident Donald Trump machte kürzlich deutlich, dass er nicht bereit sei, das Abkommen nachzuverhandeln oder auch nur mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping zu telefonieren. China hat sich verpflichtet, amerikanische Güter im großen Umfang zu kaufen. Die globale Krise, die auch China schwer trifft, hat Zweifel an der Fähigkeit des Landes aufkommen lassen, die Güter zu kaufen. Trump hatte den Pakt in Frage gestellt, Gespräche von Trumps Chefunterhändler Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin mit chinesischen Regierungsvertretern haben die Wogen geglättet.

Allerdings staut sich in Washington Ärger über China auf. Dem Land wird vorgeworfen, die Welt nicht rechtzeitig über die Gefahr der Pandemie in Kenntnis gesetzt zu haben und zudem die Weltgesundheitsorganisation zum Schweigen bewogen zu haben. Als schärfster Kritiker tut sich Trumps Handelsberater Peter Navarro hervor. Er wirft China nicht nur die verspätete Meldung der Krankheit vor, sondern auch, dass das Land die Zeit genutzt habe, den Weltmarkt für Atemschutzmasken und Schutzkleidung leer gekauft zu haben. Andere Länder hätten deshalb nicht genug Material gehabt, um ihr Krankenhaus-Personal zu schützen. Chinas Politik habe Leben gekostet, sagte Navarro Fox-News. Jetzt versuche das Land auch noch, sich Ergebnisse der Impfstoff-Forschung zur Bekämpfung der Pandemie anzueignen. Navarros Angriffe finden Widerhall unter republikanischen Abgeordneten, die mit der Forderung hervortraten, China müsse für sein Fehlverhalten zahlen.

Trumps Vorstellung, die Wertschöpfung komplett nach Amerika zu holen, bekommt durch die Pandemie neuen Auftrieb. Politische Gefolgsleute wie der Senator Lindsay Graham verbreiten inzwischen in öffentlichen Auftritten die Linie des Weißen Hauses, man müsse die Produktion von medizinischen Gütern nach Amerika zurückholen, um in der Krise nicht auf die Zulieferung anderer Länder angewiesen zu sein. Wilbur Ross feiert unterdessen die Ansiedlung einer taiwanischen Chip-Fabrik in Arizona mit künftig knapp 2000 Beschäftigten als großen Erfolg im Bestreben, Wertschöpfung zu nationalisieren.

Die Konfliktlage zwischen den beiden Ländern läuft zudem Gefahr, aus parteipolitischen Gründen am Leben erhalten zu werden. Trumps Wahlkampfteam will seinen demokratischen Widersacher Joe Biden als Politiker darstellen, der China stets unterschätzt und zu nachgiebig behandelt habe. David Bossie, Wahlkampfmanager für Trump, schrieb in einem Leitartikel für Fox News online, Terrorist Osama Bin Laden wollte Barack Obama ermorden lassen, damit die Regierung in die schwachen Hände Bidens fielen. Diese Schwäche habe der Kandidat der Demokraten während seiner gesamten politischen Karriere im Umgang mit China offenbart.