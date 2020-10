Amerikanische Wirtschaft : Massenentlassungen kurz vor der Wahl

F.A.Z.-Newsletter „Amerika wählt“ Kann Trump sich gegen Biden behaupten? Eine persönliche Einschätzung und die wichtigsten Amerika-Analysen der F.A.Z. jeden Donnerstag in Ihrem E-Mail-Postfach.

Trump und die beiden Parteien im Kongress sind sich im Prinzip einig, dass ein neues Hilfspaket her muss. Uneinigkeit besteht jedoch über dessen Ausmaß. Republikaner weisen darauf hin, dass Amerikas Wirtschaft deutlich schneller aus dem Tal geklettert sei als prognostiziert. Tatsächlich deuteten bis vor wenigen Wochen die Daten auf einen V-förmigen Konjunkturverlauf und nährten damit die Hoffnung von Trump und den Republikanern, ein kleines Rettungspaket könne reichen. Doch zuletzt stagnierte die Erholung, die Neuanträge auf Arbeitslosenstütze gingen nicht zurück. Immer noch beschäftigt Amerika rund zehn Millionen Amerikaner weniger als zu Beginn der Krise.

Behindert werden die Verhandlungen offenbar auch, weil Präsident Trump die Möglichkeit wittert, demokratischen Gouverneuren die Krise in die Schuhe zu schieben. In der TV-Debatte warf Trump dem Gouverneur von Pennsylvania vor, er hielte Geschäfts- und Ausgangsbeschränkungen bis November nur aufrecht, um ihm zu schaden. Die Opfer seien die kleinen Leute. Diese Argumentationslinie wird durch die Walt-Disney-Führung bekräftigt. Der Konzern hat für seine Entlassungen die Regierung des Bundesstaates Kalifornien und deren „mangelnde Bereitschaft zur Aufhebung von Restriktionen“ verantwortlich gemacht. Das zielte auf den Gouverneur Gavin Newsom von der Demokratischen Partei, der es Freizeitparks in seinem Bundesstaat wegen der Corona-Krise weiterhin nicht erlaubt, den Betrieb wiederaufzunehmen. So bleibt der weltberühmte Freizeitpark Disneyland nahe Los Angeles geschlossen – als einziger in den Vereinigten Staaten.

Mehr zum Thema 1/

Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit: Im republikanisch regierten Florida feuert Walt Disney ebenfalls tausende Beschäftigte. Dort sind die Parks unter Auflagen geöffnet, verzeichnen aber dennoch deutlich weniger Besucher als in normalen Jahren. Diese Entwicklung wiederum bestätigt eine Studie des Ökonomen Austan Goolsbee, der zufolge nicht die Behördenauflagen, sondern vor allem Angst vor Ansteckung und private Vorsichtsmaßnahmen der Wirtschaft schaden. Tatsächlich weisen jüngste Konsumdaten nun auf ein komplett neues Verbraucherverhalten hin. Die Leute gaben über den Sommer mehr Geld für langlebige Konsumgüter aus und deutlich weniger für Dienstleistungen der Gastronomie oder der Reiseindustrie.

Viele Menschen sparen aus Angst

Die Konsumlust dürfte generell eher nachlassen, weil vor allem Arbeitslose deutlich weniger Geld haben, nachdem das Hilfsprogramm der Bundesregierung ausgelaufen ist. Andere fürchten Entlassungen und sparen lieber.

Die Sorge, dass das Comeback doch nicht so flott läuft wie erhofft, dürfte die Verhandlungsbereitschaft der Regierung erhöht haben. Finanzminister Steven Mnuchin hatte noch am Mittwoch einen Kompromiss mit Nancy Pelosi, der Chefin der Demokraten im Repräsentantenhaus, gesucht – bisher ohne Ergebnis. Die Demokraten haben ein Hilfspaket von 2,2 Billionen Dollar vorgeschlagen, Mnuchin sympathisiert mit einem Vorschlag im Umfang von 1,5 Billionen Dollar. Und die Republikaner im Senat sind generell abweisend. Man sei „sehr, sehr weit auseinander“, hatte ihr Chef Mitch McConnell klar gemacht. Er will vor allem verhindern, dass Bundesstaaten und Kommunen Bundeshilfe bekommen, wie es die Demokraten vorschlagen. Dass er die abweisende Haltung aufrecht erhalten kann, wenn Trump wegen schlechter Arbeitsmarktschlagzeilen um seine eigene Weiterbeschäftigung im Weißen Haus fürchtet, ist allerdings zweifelhaft.