Donald Trump : Der Operetten-Autokrat

Präsident Donald Trump beschränkt den freien Handel, limitiert die Zuwanderung und lässt zu, dass die Staatsschulden in die Höhe schießen, schon bevor die Pandemie Interventionen nötig machte. Statt die Produktivität der Wirtschaft durch Importkonkurrenz und die Zuwanderung kreativer Ausländer zu erhöhen, lieferte er schalen Nationalismus, dessen Vorzug allein in der illusionären Kraft liegt. Die abgehängten weißen Männer konnten kurz in der Hoffnung schwelgen, die alten Fabrikarbeitsplätze kommen wieder zurück, wenn man nur chinesische Importe mit Zöllen verteuert. Sie kommen aber nicht.

Republikanische Politiker verschmerzen Trumps Verrat an den alten Freiheitsvorstellungen ihrer Partei verblüffend regungslos. Sie mögen sich mit dem Gedanken trösten, dass die von Trumps Regierung und dem Kongress gelieferte Kombination aus Steuersenkungen, höheren Staatsausgaben und Deregulierung immerhin ein Wachstum beschert hat, das die Prognosen der notorischen Propagandisten einer säkularen Stagnation übertraf. Das ist nicht wenig. Sogar die Ungleichheit ging 2018 und 2019 zurück, weil Niedrigverdiener höhere Lohnsteigerungen verzeichneten als die meisten Einkommensgruppen.