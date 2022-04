19-jähriger Erbe von dm : Herr Lehmann und das Geld

In so manchem sind die reichsten Menschen in Deutschland auch nicht anders als der ärmliche Rest. Es finden sich Wohltäter darunter, aber auch zornige Besserwisser, Wissenschaftler und Tüftler, die mit ihren Erfindungen reich geworden sind, andere haben schlicht mit Kartoffeln oder Kleidern gehandelt. Die Erbendichte ist hoch. Und dann gibt es noch die, die es gar nicht gibt. Viele verstecken sich vor der Öffentlichkeit – aber fast alle scheitern daran. Oft obsiegt die Eitelkeit, mal lässt sich auch ein Gerichtstermin nicht verheimlichen. Eine kleine Gruppe jedoch hat das Phantom-Dasein tatsächlich vollendet. Ihre Mitglieder „finden öffentlich nicht statt“, wie das heute heißt: keine Auftritte, keine Fotos, keine Kommentare. Ob sie aus verständlichen Gründen schweigen oder nur, weil sie Steuern sparen wollen, auch das bleibt ihr Geheimnis. Die Benckiser-Erben der Familie Reimann gehören dazu. Von dem milliardenschweren Geschwister-Quartett aus Ludwigshafen ist gar nichts öffentlich bekannt, nicht mal deren Staatsbürgerschaft.

Zur kleinen feinen Phantom-Gruppe gehört auch Günter Lehmann. Dass er jetzt überhaupt von öffentlichem Interesse ist, liegt an seinem Sohn Kevin. Dem hat der Vater nämlich schon vor einer Zeit seine Anteile an der Karlsruher Drogeriemarktkette dm überschrieben, weswegen der 19 Jahre alte Filius jetzt nach Berechnungen des amerikanischen Magazins „Forbes“ der jüngste Milliardär unter dreißig Jahren sein soll. Die Amerikaner schätzen sein Vermögen auf 3,3 Milliarden Dollar. Damit verdrängt Lehmann die dreiundzwanzig Jahre alte amerikanische Glamourtochter und Modeunternehmerin Kylie Jenner, die 2020 laut „Forbes“ die jüngste Milliardärin der Welt gewesen sein soll.

Wie „Forbes“ das Vermögen von Lehmann berechnet hat – dm ist nicht börsennotiert ist und der Eigentümer dürfte ihnen kaum seine Steuererklärung gefaxt haben – wird ebenfalls ein Geheimnis bleiben. Unbestritten sorgt die Rangliste aber Jahr für Jahr für Aufmerksamkeit und das ist genau das, was die Lehmanns nicht wollen. Vom Unternehmen jedenfalls gibt es dazu keinen Kommentar. Öffentlich in Teilen bekannt ist nur die Historie: Vater Lehmann war Eigentümer der Pfannkuch-Handelsgruppe, die in Süddeutschland und Sachsen zu ihrer besten Zeit mehr als 200 Filialen besessen haben soll, darunter Kolossa-Supermärkte die älteren Badener noch bekannt sein könnten. Wenn man dem „Karlsruhe Wiki“ glaubt, handelte Pfannkuch nicht nur, sondern produzierte selbst Fleisch, besaß eine Kellerei und röstete Kaffee. 1997 jedenfalls verkauft Lehmann die Gruppe an Spar – für angeblich 200 Millionen Deutsche Mark, Teile des Unternehmens landeten später bei Walmart. Selbst aus seiner „aktiven“ Zeit ist wenig überliefert von Günther Lehmann. Er habe sich in der Zentrale mitunter wie ein römischer Kaiser gebärdet, berichtete Mitte der neunziger Jahre einmal die „Lebensmittel-Zeitung“. „Daumen hoch, Daumen runter, gerade wie dem Firmenpatriarchen beliebt“.

Ihn aus dieser Augenblicksbetrachtung heraus zu beurteilen wäre gewiss falsch. Gleichwohl bleibt die Frage, wie er sich mit dm-Gründer Götz Werner verstanden hat, der sein anthroposophisch angehauchtes Weltbild nicht nur zum Leitmotiv seines Unternehmens machte, sondern später zu seiner öffentlichen Mission beim Kampf für ein bedingungslosen Grundeinkommen.

Schon 1973, hatte sich Lehmann an dm beteiligt. Dem umtriebigen Drogistensohn Werner hatte nach der Eröffnung der zweiten Filiale das Geld für die weitere Expansion gefehlt. Dabei war Eile geboten, war doch erst kurz davor die Preisbindung von Drogerieprodukten aufgehoben worden und damit die Basis für rasantes Wachstum geschaffen. Lehmann gab Geld und erhielt im Gegenzug die Hälfte der Anteile. Heute ist dm die größte Drogerie Europas, mit fast 3900 Filialen, mehr als 12 Milliarden Euro Umsatz und 66.000 Beschäftigten. Die Hälfte davon gehört Kevin David Lehmann. Sein Vater, im vergangenen Jahr achtzig geworden, soll sie ihm schon vor einiger Zeit überschrieben haben. Götz Werner ist Anfang Februar verstorben. Sein Sohn Christoph führt mittlerweile die Geschäfte. Die Lehmanns waren nie im Management. Und sie haben sich auch nie öffentlich zu dm geäußert.