F.A.Z. exklusiv : Mietendeckel schadet den Mietern

Eigentlich soll er den Mietern helfen: der Mietpreisdeckel, den der Berliner Senat Mitte Oktober auf den Weg bringen will. Mieterhöhungen nur noch im Rahmen der Inflation, Mietobergrenzen je nach Baujahr der Wohnung und strenge Auflagen für Modernisierungen – auf diese Weise will die rot-rot-grüne Landesregierung die teils rasant gestiegenen Mieten stoppen. Auf Bundesebene hat die große Koalition gerade erst die Mietpreisbremse um fünf Jahre verlängert. Doch nutzt das alles den Mietern wirklich?

Die Ökonomen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) aus Berlin haben da so ihre Zweifel. In einer neuen Studie, die der F.A.Z. vorliegt, warnen sie: Je stärker sich die Politik auf dem Mietwohnungsmarkt einmischt, desto schlechter kann das letztlich für die Mieter sein.

„Die Mietpreisregulierung hat Mietwohnungen verdrängt“, lautet das Fazit der Studienautoren nach einer Analyse von staatlichen Eingriffen in 27 Ländern. „Je intensiver der Markteingriff, desto größer der langfristig negative Effekt auf das Angebot an Mietwohnungen.“ Mit Blick auf Berlin warnt Studienautor Konstantin Kholodilin: „Der Mietendeckel ist keine Hilfe für die Mieter.“

Regulierung treibt Vermieter zum Verkauf

Die Studie argumentiert so: Je mehr der Staat regulierend in den Mietmarkt eingreift, desto unattraktiver wird das Vermieten für Immobilieneigentümer. Viele wandeln ihre Mehrfamilienhäuser mit Mietwohnungen deshalb in Eigentumswohnungen um, ein Trend, der sich in den angesagten Vierteln deutscher Großstädte schon seit Jahren vollzieht.

Man kann diese Entwicklung positiv sehen. Wenn das Angebot an Mietwohnungen sinkt und mehr Menschen, ob freiwillig oder notgedrungen, eine Immobilie kaufen, dann steigt die Eigentumsquote – ein erklärtes Ziel von Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU). Wer im Alter in der dann abgezahlten Immobilie lebt, ist seltener auf staatliche Unterstützung angewiesen als Mieter. Doch das Ausweichen auf den Markt für Wohneigentum kann auch gefährlich sein, schließlich sind die Preise dort zuletzt schon stark gestiegen.

Wie sehr die Entwicklung der Mieten und Kaufpreise auseinanderklafft, lässt sich gut anhand der Zahlen des Analysehauses Empirica sehen. Demnach liegen die Angebotsmieten in den sieben sogenannten A-Städten – Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart – aktuell bei durchschnittlich 11,48 Euro kalt je Quadratmeter. Im Vergleich zu 2008, als es noch 7,32 Euro waren, entspricht das einem Anstieg um 57 Prozent.

Das liegt zwar deutlich über der allgemeinen Teuerungsrate, ist aber nichts gegen den Anstieg der Preise für Eigentumswohnungen. Dort kostet der Quadratmeter in den genannten Städten derzeit im Schnitt 4637 Euro, mehr als zweieinhalbmal so viel wie 2008 (1738 Euro). Für Haushalte mit niedrigeren und mittleren Einkommen ist das kaum noch zu stemmen.

Während das DIW zuversichtlich ist, dass die Preise für Eigentumswohnungen bei einem steigenden Angebot eines Tages auch wieder sinken könnten, ist Empirica-Chef Reiner Braun diesbezüglich skeptisch. Schließlich wächst auch die Nachfrage, nicht zuletzt wegen der derzeit so günstigen Immobilienkredite. „Da die Zinsen kurz- und mittelfristig eher weiter fallen, erwarte ich einen weiteren Anstieg der Preise für Eigentumswohnungen, der stärker ist als bei den Mieten“, sagt Braun.

Kommt eine Immobilienblase?

Heizt die Politik mit ihren Mietpreisbremsen und -deckeln also indirekt die Gefahr einer Immobilienblase an? Studienautor Konstantin Kholodilin vom DIW will keine Panik schüren. „Es ist nicht so, dass man die Mietpreisregulierung anzieht und am nächsten Tag eine Immobilienblase hat“, sagt er. Kholodilin sagt aber auch: „Die Wohneigentumsquote hat Auswirkungen auf die Wahrscheinlichkeit einer Blase.“

Er verweist auf Länder wie Großbritannien und Spanien, wo die Politik die Mieten in den siebziger und achtziger Jahren ebenfalls stark regulierte. Daraufhin sei genau der Effekt eingetreten, der jetzt auch Deutschland treffen könnte: Mieter weichen auf den Markt für Wohneigentum aus, die Preise steigen, die Kreditsummen auch, bis eine Wirtschaftskrise dem Ganzen ein Ende bereitet.

In Spanien sind die Immobilienpreise nach der Finanzkrise um mehr als ein Viertel gesunken, auch in manchen Regionen Großbritanniens geht es seit kurzem bergab. Dort lag die Eigentumsquote zuletzt bei 64 Prozent, in Spanien sogar bei 79 Prozent. Zum Vergleich: In Deutschland leben nur knapp 46 Prozent der Haushalte in den eigenen vier Wänden.

„Aus ökonomischer Sicht ist ein ausgewogenes Verhältnis von Miet- und Eigentumsquote am besten, besonders in einer Zeit, in der die Arbeitnehmer möglichst mobil sein sollen“, sagt Kholodilin. Er verweist auf Studien, wonach in Ländern mit hoher Wohneigentumsquote die Arbeitslosigkeit tendenziell höher sei, weil Menschen mit einer eigenen Wohnung nicht so schnell umziehen.

Sein Fazit der aktuellen Wohnungspolitik fällt deshalb eindeutig aus: „Die Politik möchte den Mietern helfen, aber langfristig riskiert sie damit, den gut funktionierenden Mietmarkt in Deutschland zu zerstören.“ Statt die Mieten auf breiter Front zu regulieren, rät er dazu, ärmeren Mietern gezielt zu helfen, etwa mit einem höheren Wohngeld. Dieses wurde tatsächlich gerade erst erhöht. Doch die wenigsten Politiker wollen es bei dieser Maßnahme belassen.