Diskussion über Extra-Steuer : Das Ringen um die „Kriegsgewinne“

Unternehmen stärker belasten, Bürger stärker entlasten: Sowohl in der Politik als auch von Verbänden werden die Forderungen nach weiteren Maßnahmen angesichts der hohen Energiepreise lauter. Über Pfingsten standen vor allem die Gewinne der Mineralölwirtschaft im Fokus. Mehrere Politiker von SPD und Grünen forderten, die „Übergewinne“ der Unternehmen stärker zu besteuern. Es könne nicht sein, dass sich die Mineralölkonzerne „in der Krise die Taschen noch voller machen“, sagte der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil der Funke Mediengruppe. Der Sozialverband VdK kündigte derweil an, gegen die schon beschlossene Energiepreispauschale von 300 Euro rechtlich vorgehen zu wollen. Dass Rentner diese nicht bekommen sollten, verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz, sagte die VdK-Vorsitzende Verena Bentele der Zeitung „Bild am Sonntag“: „Deshalb planen wir, gegen diese Ungerechtigkeit zu klagen.“

Seit Mittwoch vergangener Woche gilt in Deutschland der Tankrabatt. Die Bundesregierung hatte die Energiesteuern für Benzin und Diesel auf das europäische Mindestniveau gesenkt, die Preise sollten dadurch um bis zu 35 Cent je Liter sinken. Zunächst gingen die Preise an den Tankstellen tatsächlich zurück, in den vergangenen Tagen beobachtete der Automobilklub ADAC jedoch wieder einen Anstieg. „Da kommt deutlich zu wenig beim Verbraucher an“, sagte ein Sprecher.

Zu Beginn des Krieges in der Ukraine liebäugelten vor allem die Grünen mit einer Übergewinnsteuer. Jetzt findet die Idee auch unter Sozialdemokraten zunehmend Anhänger. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) riet der Bundesregierung am Sonntag, eine Übergewinnsteuer dringend zu prüfen. Zuvor hatte Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) den Bundesrat aufgefordert, sich in seiner Sitzung am kommenden Freitag mit dem Thema zu befassen.

Die Gewinnsteigerungen seien nicht Ergebnis wirtschaftlichen Handelns, „sondern resultieren allein aus den marktlichen Verwerfungen in Folge der Krisen“, heißt es in dem Entschließungsantrag. Grünen-Chef Omid Nouripour sagte, eine Extrasteuer sei eine gerechte Möglichkeit, mehr Geld einzunehmen und die Preise zu dämpfen. Selbst CDU/CSU-Fraktionsvize Jens Spahn zeigte sich offen für ein solches Instrument. Ungerechtfertigte Extragewinne müssten mit einer Steuer abgeschöpft werden, sagte er der „Bild am Sonntag“.

Ökonomen kritisieren die Forderungen

Ökonomen sind von einer Übergewinnsteuer nicht annähernd so begeistert. Ifo-Chef Clemens Fuest wies darauf hin, dass Gewinne ohnehin besteuert würden. „Je nach Wirtschaftslage Sondersteuern für einzelne Branchen einzuführen öffnet der Willkür und dem Populismus Tür und Tor“, sagte er der „Rheinischen Post“. Auch Dominika Langenmayr, die an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt zu Steuerfragen forscht, riet ab: „Fängt man einmal an, in Sondersituationen neue Steuern auf erfolgreiche Marktteilnehmer einzuführen, zerstört man das Vertrauen ins Steuersystem“, schrieb sie auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Als Vorbilder werden in der politischen Debatte andere europäische Länder genannt. In Griechenland ging die Regierung bislang am weitesten: Dort sollen 90 Prozent der Übergewinne der Energiekonzerne abgeschöpft werden. Entscheidend soll der Mehrgewinn gegenüber dem Vorjahr sein. Mit der Umsetzung wurde die staatliche Energieregulierungsbehörde beauftragt. Offenbar gestaltet sich dies aber schwierig.

Italien hat eine Übergewinnsteuer von 25 Prozent beschlossen. Grundlage sind dort die Umsätze auf Basis der Mehrwertsteuereinnahmen. Da der Umsatz aber nicht nur durch höhere Preise, sondern auch durch einen wachsenden Marktanteil steigen kann, prüfen private Unternehmen Klagen. Großbritannien wiederum hat beschlossen, die Gewinnsteuer für Unternehmen aus dem Gas- und Ölsektor von 40 auf 65 Prozent zu erhöhen. Das soll binnen zwölf Monaten 5 Milliarden Pfund an Zusatzeinnahmen bringen. Wenn Unternehmen investieren, wird die Steuer jedoch größtenteils erlassen.

SPD fordert weitere Entlastungen

In Deutschland begründete SPD-Chef Lars Klingbeil seine Sympathien für eine Übergewinnsteuer auch mit den milliardenschweren Entlastungspaketen. „Krisen- und Kriegsgewinner“ müssten stärker zur Finanzierung des Gemeinwohls herangezogen werden, sagte er. Für SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich steht fest, dass für die Mitte der Gesellschaft weitere Entlastungen nötig seien. Auf die Frage, ob er dafür sei, die 300 Euro Energiepauschale auch Rentnern zu zahlen, sagte er dem Internetportal T-Online: „Das kann ich mir vorstellen. Aber das werden wir gemeinsam besprechen und entscheiden.“

Dass diese Gespräche nicht so einfach werden dürften, deutet ein Tweet von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) an. Der Bundestag habe gerade erst den Haushalt für 2022 beschlossen, nun seien schon wieder neue Steuern und neue Ausgaben auf Pump im Gespräch. „Manche haben ein rätselhaftes Verhältnis zu Parlament, Staatsfinanzen und dem Geld der Steuerzahler“, schrieb Lindner auf dem Kurznachrichtendienst. An anderer Stelle warb er dafür, die Mittelschicht im kommenden Jahr im Rahmen einer Einkommensteuerreform zu entlasten. Ob seine Koalitionspartner bis dahin warten wollen, ist allerdings fraglich.