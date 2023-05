Aktualisiert am

Die deutsche Wirtschaft sorgt sich um die Konjunktur und ihre Investitionsfähigkeit – auch wegen der steigenden Zinsen. Der jüngsten, noch unveröffentlichten Konjunkturumfrage der Indus­trie- und Handelskammern (IHK) zufolge wollen nur 28 Prozent der Unternehmen in den kommendem zwölf Monaten ihre Investitionen ausweiten.

Seit Jahresbeginn hat sich die Lage nicht wesentlich gebessert, damals waren es 27 Prozent. 24 Prozent rechnen weiterhin mit einer Verringerung der Investitionen, zwei Punkte weniger als am Jahresanfang. Vor einem Jahr, im Frühsommer 2022, planten noch 29 Prozent ausgeweitete und 23 Prozent reduzierte Ausgaben.

Die Kammern beobachten also bestenfalls eine auf niedriger Stufe stagnierende Investitionsneigung. „Ein solches Niveau reicht nicht aus, um die Verluste aus den Corona-Jahren auszugleichen“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer DIHK, Martin Wansleben, in einer Einschätzung. „Dafür bräuchten wir deutlich mehr Ausrüstungsinvestitionen, also Anschaffungen von Maschinen, Geräten oder Fahrzeugen.“

Um den Stand von 2019 zu erreichen, wäre 2023 ein Wirtschaftswachstum von 5 Prozent nötig: „Davon sind wir allerdings noch weit entfernt.“ Die Bundesregierung rechnet mit gerade einmal 0,4 Prozent. „Es lässt sich keine Aufbruchstimmung in der deutschen Wirtschaft erkennen“, summierte Wansleben. Die Unternehmen zeigten zwar eine „bemerkenswerte Resilienz und kreative Kraft“. Es fehle aber „vor allem der Schwung bei den Investitionen, den wir nach all den Krisenjahren endlich erleben müssten“.

Hohe Zinsen als Problem

Wegen der wachsenden Zinslast stuft aktuell jedes fünfte Unternehmen seine Finanzierung als „besonders beeinträchtigt“ ein. Damit hat sich der Wert seit dem Frühsommer 2022 von damals 6 Prozent mehr als verdreifacht. Mehr als ein Drittel der Befragten, welche die Zinsentwicklung als bremsend ansehen, wollen ihre Investitionen senken. Das geht aus einer Vorauswertung von 21.000 Unternehmen für die IHK-Konjunkturumfrage hervor, welche der F.A.Z. vorliegt. Die gesamte Umfrage wird an diesem Montag in Berlin vorgestellt.

Wansleben sagte, die Zinsen seien zur Inflationsbekämpfung „richtigerweise“ gestiegen. Doch setzten sie die Budgets der Betriebe unter Druck. Zugleich seien die Energie- und Rohstoffpreise noch immer hoch, auch das schmälere die Fähigkeit, zu investieren. Besonders schwer lasteten die Zinsen auf dem Hochbau und der Immobilienwirtschaft. Ein Drittel dieser Gesellschaften meldeten eine „stark beeinträchtigte Finanzierung“.

Wansleben wies darauf hin, dass im Wohnungsbau nicht nur die Kredite der Unternehmen selbst, sondern auch die Baudarlehen der Kunden teurer würden. „Das ist eine enorme Herausforderung über die Branche hinaus. Denn das auch von der Bundesregierung ausgerufene Ziel, deutlich mehr Wohnungen zu bauen, hängt davon ab.“ Er setzte den schwachen Wohnungsmarkt in einen Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel, da umziehende oder aus dem Ausland einwandernde Kräfte ausreichend bezahlbaren Wohnraum brauchten.

Der DIHK-Chef appellierte an die Politik, den Unternehmen das Wirtschaften zu erleichtern. „Wichtig ist jetzt, dass die für die Energieversorgung und die Klimapolitik relevanten Gesetze zu zusätzlichen Investitionen und schnelleren Verfahren führen“, so Wansleben. „Sie dürfen die Wirtschaft nicht durch zu hohe Kostenbelastung und durch zu bürokratische Regelungen abwürgen.“ Das gelte neben den Energiegesetzen auch für die Lieferkettensorgfaltspflichtengesetze.

Ernüchtert ist der Verband vom Weltmarkt, von dem „kein kräftiger Schub für die deutsche Konjunktur“ zu erwarten sei; vielmehr beobachte man eine „stockende Nachfrage“. So seien die Exporte nach China, dem wichtigsten Handelspartner, im ersten Quartal im Vorjahresvergleich um 12 Prozent gesunken.

Um stärkere Investitionsanreize zu setzen, verlangte Wansleben einfachere Abschreibungen und den Abbau von Bürokratie. In kaum einem anderen Industrieland müssten die Unternehmen so viele Berichte verfassen und so vielen Nachweispflichten nachkommen.

Auch zur Forschung und Entwicklung gibt es trübe Signale aus der Wirtschaft. Zwar sieht eine deutliche Mehrheit von 85 Prozent der Geschäftsführer und Selbständigen Innovationen als entscheidenden Faktor für die Zukunft des Wirtschaftsstandorts an. Aber nur 25 Prozent bewerten Deutschland noch immer als ein „Erfinderland“. Mehr als 57 Prozent haben diesen Eindruck nicht mehr. Das ergab eine Umfrage im Auftrag des Verbands Forschender Arzneimittelhersteller (vfa), die am Mittwoch auf dem Tag der innovativen Gesundheitswirtschaft in Berlin vorgestellt werden soll.

Bürokratieabbau wird gefordert

Auf die Frage, ob Deutschland genügend für die Sicherung seiner wirtschaftlichen Zukunft tue, antworteten fast 91 Prozent der Geschäftsführer und Selbständigen, dass dies nicht so sei. Unter allen Befragten waren es 84 Prozent. Zur Wohlstandssicherung dringen etwa zwei Drittel der Bevölkerung und mehr als drei Viertel der Geschäftsführer auf einen verstärkten Bürokratieabbau. Andere zentrale Empfehlungen sind bessere Investitionsbedingungen, die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften sowie eine gelungenere Wohlstandsverteilung, etwa mittels Steuern. Interessanterweise rangiert die Forderung „Digitalisierung vorantreiben“ erst auf Platz 6.

Als besonders forschungsstark gelten derzeit noch die Pharma- und Gesundheitsindustrie. Die Geschäftsführer und Selbständigen trauen aber für die Zukunft dem Maschinenbau am ehesten wichtige Innovationen zu. Im Kreise aller Befragten liegt die Energiebranche als Entwicklungstreiber ganz vorn, gefolgt von der Elektrotechnik. Von den modernen Schlüsselindustrien erwarten die Befragten vor allem gut bezahlte Arbeitsplätze. Für die Geschäftsführer und Selbständigen sind „neue Ideen“ entscheidend.