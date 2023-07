Vom langjährigen EU-Kommissionspräsidenten Jacques Delors stammt der Satz: „Europa ist wie ein Fahrrad – wenn es stehen bleibt, fällt es um.“ Ein Fahrrad fährt nur, wenn sich Menschen auf den Sattel schwingen und beherzt strampeln. Und es rollt besser, wenn die Räder voller Luft sind und die Kette gut geölt ist. In den vergangenen Jahren jedoch hat es dem EU-Räderwerk an dieser selbstverständlichen Pflege gefehlt. Stattdessen wurden die Bremsklötze angezogen und die Schaltgänge verringert. Stützräder in Form vielfältiger Finanzhilfen sollen die fehlende Stabilität ausgleichen. Das Delor’sche Fahrrad ist inzwischen kaum noch zu erkennen. Es ist so vollgepackt, dass es kaum noch vom Fleck kommt – und der Ballast immer öfter zwischen die Speichen gerät.

So jedenfalls erleben inzwischen viele deutsche Unternehmen die Auswirkungen der Brüsseler Politik in ihrer betrieblichen Praxis. Die Weiterentwicklung des Binnenmarktes stockt, wichtige internationale Handelsabkommen liegen auf Eis, und die internationale Wettbewerbsfähigkeit Europas ist im Sinkflug begriffen. Insbesondere der deutsche Mittelstand sieht sich eingeschnürt in ein Bürokratie-Korsett, das viele an Planwirtschaft erinnert: Mehr und mehr Obergrenzen, Vorgaben, Verbote, Zielmarken werden in Brüssel und Straßburg entwickelt – und dann auch noch in deutscher Gründlichkeitsmanier durch zusätzliche Regelungen, Berichts- und Nachweispflichten ergänzt. Oft geht es dabei um wichtige staatliche Aufgaben. Wenn diese aber in so komplexer Form auf Betriebe übertragen werden, fördert das nicht nur den Bürokratie-Frust. Es gerät auch die elementare Produktionsfunktion der Unternehmen aus dem Blick. Auch viele staatliche Stellen überfordern sich selbst mit dieser Normenflut und deren Kontrolle.