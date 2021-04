ZVEI-Präsident im Interview : „Die würden mich durchs Fenster werfen“

Wie wird die Hannover Messe 2021 aussehen?

Obwohl die Messe im vergangenen Jahr nicht wirklich stattfinden konnte, ist es uns als Industrie gelungen, die Marke im Spiel zu halten. Das kommt uns dieses Jahr zugute: Von der Hannover Messe geht weiterhin eine große Strahlkraft für die Industrie aus. Dieses Jahr eben digital. Dabei waren wir lange optimistisch, uns 2021 sogar wieder persönlich treffen zu können.

Das ist nun aber nicht der Fall.

Ja, das ist bedauerlich. Aber das vergangene Jahr war für die Unternehmen auch sehr lehrreich. Viele Hersteller haben inzwischen eigene virtuelle Hausmessen mit Produktthemen und Lösungspräsentationen abgehalten.

Daran ließ sich anknüpfen?

Sicher. Diese Erfahrungen haben wir an die Messegesellschaft weitergereicht und gesagt: Wir brauchen von euch eine digitale Plattform, auf der ihr einerseits die großen Stakeholder wie Politik, Gesellschaft, Fach-, Wirtschafts- und Tagespresse ansprecht und andererseits unsere individuellen Präsentationen zeigt.

Wie traditionelle Messen, nur virtuell?

Genau. Es wird viele virtuelle Livestreams geben mit Präsentationen und Diskussionen. Auch die Politik wird wie früher zahlreich vertreten sein. Die Bundeskanzlerin wird die Messe eröffnen, zahlreiche Minister und Ministerpräsidenten kommen sowie hochrangige Repräsentanten der EU-Kommission und des Partnerlands Indonesien. Politik und Industrie treten in den Dialog, was im Rest des Jahres in der Form leider zu kurz kommt. Alles, was an Registern zu ziehen ist, hat die Messe gezogen und für ein solches Digital-Event gut hinbekommen. Das hat mich persönlich schon positiv überrascht.

Warum?

Nun, dass eine Marke, die so für die physische Präsentation steht wie die Hannover Messe, so tief ins Digitale hineintauchen kann, ist eine tolle Leistung. Die Unternehmen können sich und ihre neuesten Innovationen sehr gut präsentieren, und darum geht es ja.

Was heißt das?

Die Hannover Messe 2021 wird die Aussteller und ihre Produkte mit den Kunden und ihren Wünschen wieder zusammenführen. Darum geht es auf Messen, egal, ob sie real oder virtuell stattfinden.

Und die Messe spielt mit?

Die Hannover Messe hat dieses Konzept komplett aufgenommen und von einer Welt in die andere übertragen. Sie hat in die Digitalisierung und in eine 5G-Infrastruktur investiert.

Hannover hat ein eigenes Netz der nächsten Generation gespannt?

Ja. Die neuen Funknetze werden auf der Messe nicht nur propagiert, sondern auch demonstriert. Daher können die sicherlich schmerzhaften Umstände der Corona-Krise wie ein Katalysator für die Industrie und ihre künftigen Strukturen sein. Damit wird Hannover schon zu einer Art von Pilotprojekt. Es wird die Vorteile der neuen Netze zeigen, wenn später einmal Hunderte oder gar Tausende von Produkten und Geräten über 5G miteinander verbunden sind. In Hannover kann man schon mal ein bisschen probieren, spielen und sehen, was die neuen Möglichkeiten alles bieten.

Also eine große Spielwiese?

Na, ich nenn das eher einen recht faszinierenden Experimentierbaukasten.