Zukunft von SAP : Hasso Plattner rechnet ab

Hasso Plattner will weiter machen. Die „Ereignisse der letzten Monate“ und die Unwägbarkeiten durch die Corona-Krise hätten ihn vorsichtiger werden lassen, sagte der 76 jährige Mitgründer, langjährige Vorstandschef und seit dem 2003 amtierende Aufsichtsratsvorsitzende des Softwarekonzerns SAP am Mittwoch. Die Suche nach seinem Nachfolger sei wichtiger denn je.

„Wir werden uns Zeit nehmen und nicht künstlich unter Druck setzen lassen“, sagte er in einer „Grußbotschaft“ aus seinem kalifornischen Homeoffice an die Aktionäre auf der virtuellen Hauptversammlung. Seine kurze Botschaft vor dunklem Holzregal mit angelehnter Gitarre hat es in sich: Seinen Plan, den Aufsichtsratsvorsitz 2022 nach 19 Jahre in andere Hände zu legen, will der Grande nach den Personalquerelen der letzten Monaten, dem überraschenden Abgang der Amerikanerin Jennifer Morgan aus dem Vorstand, nochmal überdenken.

Der Grande, der die interne Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder schon länger überschritten hat, will weitermachen. Durch die Arbeit an dem von ihm gegründeten Berliner Forschungsinstitut HPI habe er noch immer die Möglichkeit, seine Erfahrung stets mit neuen Entwicklungen abzugleichen, wie er sagte. Solange er diesen Spagat zwischen Erfahrung und Neuerung aushalten, könne er mit Rat und Tat helfen, sagte er. „Solange das gewollt ist, mache ich das gerne.“

„Können uns interne Differenzen nicht leisten“

Im Vorjahr hatte er seine Amt nochmal um drei Jahre verlängert, statt der sonst üblichen fünf Jahre. In der Zwischenzeit, so lautete das Ziel, wollte er einen Nachfolger finden. Das hat offenbar nicht geklappt. Mehr noch: Die von ihm im vergangen Herbst installierten Doppelspitze aus der Amerikanerin Jennifer Morgan und dem deutschen Christian Klein ist spektakulär gescheitert, die Voraussetzungen für einen stabilen Übergang sind denkbar schlecht.

Plattner begründete den Rauswurf von Morgan damit, dass die Diskussionen um die richtige Strategie im Vorstand immer langsamer vorangekommen seien. Corona habe den Druck zu schnellem Handeln noch erhöht. „Wir können uns nicht leisten, dass uns interne Differenzen lähmen.“

Er habe sich deshalb entschlossen, dass der Konzern in dieser Zeit einen einzigen Vorstandssprecher brauche, „der uns durch diese Zeit führt“. Da das Geschlecht von Jennifer Morgan bei deren Berufung keine Rolle gespielt habe, habe es auch beim Ausscheiden keine Rolle spielen dürfen. Vor einem halben Jahr, als der langjährige Vorstandschef Bill McDermott das Unternehmen verlassen hat, sei er noch davon überzeugt gewesen, dass die Doppelspitze ein ideales Führungsmodell sei. Morgan bekommt für ihr Vertragsende nach Darstellung des Konzerns eine Entschädigung von 15 Millionen Euro.

Die Personalrochaden sind weit weniger reibungslos abgelaufen, als SAP zunächst Glauben machen wollte. Dem „Handelsblatt“ berichtet Plattner von einem Streit über die richtige Integration der vielen zugekauften Unternehmen in Amerika zwischen ihm und McDermott. McDermott habe an ein Modell geglaubt, das auch Amerika politisch repräsentiere. Die Einzelstaaten hätten weitgehende Freiheiten, die Regierung müsse das Land nach außen zusammenhalten. „So wenig Kontrolle wie nötig, so viel Eigenverantwortung wie möglich.“