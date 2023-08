Zukunft der Informatik : Die Macht des Analogen

Die Digitalisierung ist die Lösung für die größten Herausforderungen un­serer Zeit: Fachkräftemangel, Überalterung der Gesellschaft, Klimakrise, geopolitische Fragen und sich schnell verbreitende Krankheiten. Während der Pandemie zeigten andere Länder ein besseres Krisenmanagement, weil sie in der Lage waren, wichtige Daten zeitnah zu analysieren, während Deutschland mit dem Engpass beim Informationsaustausch kämpfte, der durch veraltete Methoden wie Faxgeräte verursacht wurde.

Aber in der Digitalisierung geht es nicht nur um das Aufbrechen alter Strukturen, sondern in erster Linie um die Vorbereitung auf die Zukunft. Das inzwischen viel beschworene Metaverse und die Robotik bieten faszinierende Perspektiven für zukünftiges Lernen, Arbeiten und selbstbestimmtes Leben im Alter. Indem wir den Menschen in den Mittelpunkt der Robotik und des Metaverse stellen, können wir nicht nur dem Fachkräftemangel begegnen, sondern auch Marktanteile in Deutschland sichern und möglicherweise ausbauen.