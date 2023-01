Tech-Treffen DLD : BMW-Chef: Neue industrielle Ära beginnt

Die Weltwirtschaft befindet sich nicht in einer vorübergehenden Anpassung, sondern am Beginn einer neuen Zeitrechnung. „Wir betreten eine komplett neue industrielle Ära“, sagte der BMW-Vorstandsvorsitzende Oliver Zipse auf der Digitalkonferenz DLD in München. Seine eigene Branche, die Automobilindustrie, werde von drei Trends zugleich umgekrempelt: Sie werde digitalisiert, elektrifiziert und zirkulär. „Wobei zirkulär nicht Recycling bedeutet, sondern Wiederverwendbarkeit.“ Zipse bekräftigte, dass der batterieelektrische Antrieb ein zentraler Pfeiler auch des von ihm geführten Konzerns sein werde, aber nicht der einzige. „Sie können sich ja einmal auf ein Bein stellen und testen, wie lange das funktioniert.“

Er stellte in Aussicht, dass sogenannter „grüner“, also mit erneuerbaren Energieträgern hergestellter Wasserstoff ein wohl bedeutendes Antriebsmittel auch für viele Personenwagen in den nächsten Jahrzehnten sein wird. Zugleich verwies er in einem unausgesprochenen Seitenhieb auf den amerikanischen Elektroautohersteller Tesla noch einmal auf den Prototypen DEE, den er neulich während der Elektronikmesse CES in Las Vegas vorgestellt hatte. Führerschaft in der Autobranche werde sich nicht dadurch auszeichnen, wer den größten Bildschirm im Fahrzeug verbaue oder die meisten Programmcode schreibe, sondern wer das beste emotionale Erlebnis für Autofahrer biete.

Ischinger: Internationale Gemeinschaft existiert nicht mehr

Zugleich problematisierte Zipse auch, wie sich das Umfeld für Unternehmen nicht nur aufgrund technologischer Weiterentwicklungen, sondern auch politischer Umbrüche verändere. Eindringlich warnte Wolfgang Ischinger, der frühere langjährige Vorsitzende der Münchener Sicherheitskonferenz, vor einer noch mehr fragmentierten Weltordnung. Wer heute vor einem neuen Kalten Krieg warne, dem wolle er sagen, dass längst ein „heißer Krieg“ mitten in Europa tobe, in den eine Atommacht involviert sei. Die Welt werde „konfliktreicher, unstabiler, unsicherer“, vom regelbasierten System sei „nicht viel übrig“, er stimme dem Politologen Richard Haass zu, dass es die „internationale Gemeinschaft“ nicht mehr gebe – und mahnte mit Blick auf die nähere Zukunft: „Erwarten Sie keine guten Nachrichten.“ Er stimme zudem dem Chef des Technologieunternehmens Palantir, Alexander Karp, zu, dass Algorithmen so entscheidend für Sieg oder Niederlage in einem Krieg seien wie Nuklearwaffen.

Jeffrey Rosen, stellvertretender Verwaltungsratschef des Investmenthauses Lazard, betonte, zu keinem Zeitpunkt in den zurückliegenden 50 Jahren habe die Geopolitik eine so zentrale Rolle gespielt wie heute. Unternehmen müssten neu überdenken, wie und wo sie ihr Kapital investierten – und damit meine er nicht nur Sachinvestitionen, sondern auch die Einstellung und Weiterentwicklung von Mitarbeitern. Er sorge sich, dass Europa hinter die Vereinigten Staaten und China zurückfallen könne.

Roberto Viola, Bereichsleiter der Europäischen Kommission für Internettechnologie, sah Europa demgegenüber in keiner sich zwingend verschlechternden Position. Mit Blick auf die Entwicklung des Internets und neuer Regulierungsvorhaben überall auf der Welt nehme er wahr, dass sich andere Länder eher an Brüssel orientierten im Umgang mit den entsprechenden Technologien. Europa sei, gemessen an der Wertschöpfung, weiterhin der größte digitale Markt der Welt.