Zeiss investiert 300 Millionen : Hochtechnologie in Jena

Hightech, Innovationshotspot, Vernetzung, Offenheit, Modernität: die Worte passen zu einer Investition eines global tätigen Konzerns. Dass sie sich auf einen Standort in Thüringen beziehen, wirkt in diesen Tagen noch unwahrscheinlicher als sonst.

Technischer Fortschritt gepaart mit wirtschaftlicher Stärke ist hier aber sehr wohl ein Thema, wie sich zum Beispiel in Jena zeigt. Dort fallen eben diese voll Zukunftshoffnung steckenden Begriffe auf einer Veranstaltung der Carl Zeiss AG, die mehr als 300 Millionen Euro in einen neuen High-Tech-Komplex steckt und jetzt ihr finales Konzept präsentierte: Mitten in der Stadt wird ein Campus auf einer Fläche von 220 mal 150 Metern entstehen, die Fassaden geprägt von Glas und weiß beschichtetem Metall.

„Mit dem Neubau kann sich der Gründungsort von Zeiss als führender Innovationsstandort auch weltweit wieder sehen lassen“, verspricht Zeiss-Chef Michael Kaschke. „Ich bin überzeugt, er wird mit der Stadt Jena und der natürlichen Umgebung wirken und nicht ohne oder gar gegen sie.“

Wenn Kaschke so etwas sagt, wirkt das beim Publikum in Jena nicht wie eine Sonntagsrede, denn der 62 Jahre alte Physiker ist kein zugereister Großsprech-Manager. Kaschke ist einer von ihnen.

„Habe meinen Frieden damit geschlossen“

Er ist in Greiz aufgewachsen und hat in Jena studiert und promoviert, damals in den achtziger Jahren, als die Stadt noch vom Zeiss-Kombinat geprägt war – auch wenn der Optik-Konzern gleichzeitig in Oberkochen auf der Schwäbischen Alb seine westliche Identität fand und dort heute seinen Hauptsitz hat. In Jena aber waren Zeiss und Universität eine so außergewöhnliche Symbiose eingegangen, dass die Professoren international einen großartigen Ruf hatten und die besten Leute anzogen.

Derart ausgebildet, wurde Kaschke direkt nach der Wende vom IBM Watson Research Center als Gastwissenschaftler nach Amerika gelockt. Doch bald wollte die Familie mit zwei kleinen Kindern wieder nach Deutschland und Kaschke begann als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Carl Zeiss in Oberkochen.

Dort war der ehrgeizige Forscher damit konfrontiert, dass es für Forschung kaum Geld gab. „Die Controller liefen durchs Haus und strichen die Budgets zusammen“, erinnert sich Kaschke an jene Zeit und diesen Impuls, mitreden zu wollen. Als es dann im Jahr 2000 um einen Vorstandsposten ging, war er gar nicht so sehr dafür, erinnert er sich – und redete sich die Sache später dann doch schön. „Ich habe meinen Frieden damit geschlossen“, sagt Kaschke.

Und er hat entsprechende Duftmarken gesetzt: Kaum ein etabliertes deutsches Industrieunternehmen in Deutschland gibt so viel für Forschung und Entwicklung aus wie Zeiss; 11 Prozent des Umsatzes waren es im vergangenen Jahr.

Zurück in die Wissenschaft

Als Grenzgänger zwischen Wirtschaft und Wissenschaft sieht er sich, auch wenn er in der Öffentlichkeit vor allem als Zeiss-Chef wahrgenommen wird, als erfolgreicher zumal. In zehn Jahren an der Spitze des Optikkonzerns hat er nicht einen einzigen Knick in der Umsatzkurve zeigen müssen. Der letzte Rekord: Beinahe 12 Prozent Umsatzrendite nach Steuern – eine Marge, von der viele Konzernchefs allenfalls träumen.

Jetzt steht aber ein Perspektivwechsel bevor: Michael Kaschke tritt als Zeiss-Chef ab und übergibt im April an Karl Lamprecht. Als einen gelangweilten Vorruheständler sollte man sich den 62 Jahre alten Kaschke aber nicht vorstellen. Seine Neugier ist ungebrochen, und jetzt zieht es den promovierten und habilitierten Physiker wieder stärker in die Welt der Wissenschaft.