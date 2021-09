Posten nun vakant : Zalando verliert führenden KI-Forscher

Zalando muss künftig auf einen führenden Fachmann für Künstliche Intelligenz verzichten. Der Onlinehändler bestätigte auf Anfrage, dass Ralf Herbrich das Unternehmen per Ende August auf eigenen Wunsch verlassen hat. Der 46-Jährige war seit Anfang vergangenen Jahres bei Zalando Chef für Datenanalyse und maschinelles Lernen und als solcher direkt unterhalb der Vorstandsebene angesiedelt.

Der Wissenschaftler stand mehreren Teams vor, die daran arbeiten, Daten über das Verhalten der Kunden auf Zalandos Plattform zu analysieren, um so unter anderem personalisiertere Angebote zu erstellen. Diese gelten als Schlüssel zu Zalandos Ziel, bis 2025 das Volumen der über seine Plattform verkauften Waren zu verdreifachen. Dafür ist es neben der Expansion in neue Märkte notwendig, dass die Kunden auf der Plattform häufiger einkaufen und mehr Geld je Einkauf ausgeben.

Herbrich gilt mit mehr als 50 eigenen Patenten und zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen als einer der führenden Köpfe für maschinelles Lernen in Europa. Seine Verpflichtung war ein Coup für Zalando, denn das Berliner Unternehmen warb ihn vom Branchenprimus Amazon ab. Dort hatte Herbrich zuvor den weltweiten Forschungsbereich Künstliche Intelligenz geleitet. Der Wechsel dürfte mit Zalandos Technologievorstand Jim Freeman zu tun gehabt haben, der als einer der Entwickler des Sprachassistenten Alexa zuvor ebenfalls von Amazon nach Berlin gewechselt war.

Herbrich studierte Informatik an der Technischen Universität Berlin und wurde 2000 in theoretischer Statistik promoviert, bevor er mehrere Jahre am Darwin College in Cambridge über Künstliche Intelligenz forschte. Danach arbeitete er zunächst für Microsoft und Facebook, bevor er zu Amazon wechselte.

Wer Herbrich auf dem seinerzeit für ihn geschaffenen Posten bei Zalando nachfolgt, ist bislang unklar. Eine Sprecherin wollte sich zu den Hintergründen seines Abschieds nicht äußern, dies obliege ihm nur selbst. Zalando sei ihm sehr dankbar für seinen Beitrag und wünsche ihm alles Gute. Wohin Herbrich nun wechselt, ist ebenfalls noch nicht bekannt.