KI-Star Yann LeCun im Gespräch : Die Künstliche Intelligenz der Zukunft

Yann LeCun ist KI-Chefwissenschaftler von Facebook und Professor an der New York University. Bild: Bloomberg/Bearbeitung F.A.Z.

Er gehört zu den Pionieren des Deep Learning, wurde mit dem Turing-Award ausgezeichnet und von Mark Zuckerberg persönlich angeworben: Yann LeCun forscht für Facebook und an der NYU – und sagt, was ihn derzeit am meisten in der KI fasziniert.