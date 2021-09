Erwartungen an neue Regierung : Woran Digitalisierung in Deutschland scheitert

„Wir stehen uns in Deutschland selbst im Weg“, sagt einer, der Behörden digital machen soll: Der Chef des IT-Zentrums des Bundes formuliert klare Erwartungen an eine neue Regierung.

Deutschland in der Woche danach: Die Wahl vorbei, und alle Fragen offen. Keine Partei hat es im Wahlkampf versäumt, die Wichtigkeit des digitalen Wandels zu betonen, vor allem in der Verwaltung. Trotzdem kann in den Niederlanden jetzt schon jeder Einwohner eine „DigiD“ genannte digitale Identität beantragen, mit der er sich dem Staat gegenüber im Internet ausweist. So lassen sich die Wohnungsanmeldung, Steuererklärung und Angelegenheiten der Krankenversicherung mit wenigen Klicks im In­ternet erledigen.

Bastian Benrath Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



In Deutschland dagegen werden nach wie vor allerlei Papierformulare ausgefüllt – um dann persönlich bei Behörden vorzusprechen.