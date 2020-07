Der Staat schaut zu : In diesen Städten stehen die meisten Überwachungskameras

Auf der ganzen Welt werden im kommenden Jahr erstmals eine Milliarde Kameras zur Überwachung in Betrieb sein. Die meisten davon sind in China anzutreffen – doch auch eine deutsche Stadt schafft es in die die Top 50.

Eine Überwachungskamera in der Nähe des Reichstages in Berlin Bild: KARSTEN THIELKER

Berlin ist in die erste Liga der am stärksten durch Kameras überwachten Städte der Welt gerückt. Wie die Marktbeobachter des Analystenhauses Comparitech ermittelt haben, sind in der deutschen Hauptstadt derzeit 17.464 dieser Überwachungsgeräte im Einsatz. So kommen auf tausend Einwohner 4,9 Kameras. Damit belegt die Stadt an der Spree Rang 50 in der Liste jener Städte in der Welt, in denen die meisten digitalen Überwachungskameras stehen.

Das alles in allem 150 Städte erfassende Ranking wird angeführt von der chinesischen Metropole Taiyuan. Die Hauptstadt der Provinz Shanxi zählt derzeit rund 3,8 Millionen Einwohner und liegt etwa 500 Kilometer südwestlich von Peking. In ihr sind momentan 465.000 sogenannte Closed-circuit Televisions oder kurz CCTV an Straßen, Plätzen, oder Gebäuden angebracht. Auf tausend Einwohner von Taiyuan kommen damit 119 Geräte – Weltrekord.

Strikte Regeln in Deutschland

Die Nachfrage auf dem Markt für digitale Video-Überwachung ist in den vergangenen zehn Jahren in die Höhe geschnellt. Nach Angaben der Analysten von Markets-and-Markets wird die Branche in diesem Jahr 45 Milliarden Dollar erlösen, Tendenz steigend. Der Absatz wächst von Jahr zu Jahr mehr als 10 Prozent. Im Jahr 2025 sollen die Hersteller, Anbieter und Dienstleister knapp 75 Milliarden Dollar erlösen.

Befürworter solcher Technik begrüßen die wachsenden Möglichkeiten der Aufklärung von Straftaten sowie die mit der Überwachung einhergehenden präventiven Wirkungen, welche Videokameras zugeschrieben wird. Kritiker dagegen befürchten durch den breiten Einsatz einen Überwachungsstaat Orwellschen Ausmaßes. Auch fürchten sie den Missbrauch digitaler Daten. Das könnte ein soziales Klima des Verdachts schaffen und stabile Gesellschaften ins Wanken bringen, so die Befürchtung.

Daher hat sich Deutschland strikte Regeln und Regulierungen für das Erfassen, Sammeln sowie für das Auswerten digitaler Daten gegeben. Gleich mehrere Gesetze definieren, wer etwa eine Überwachung per Video einsetzen darf, wer sie einsetzen muss, wer und wo man sie nicht einsetzen darf. Amerikanische Technologiekonzerne plädieren dafür, ähnliche Rahmenbedingungen auch in den Vereinigten Staaten zu schaffen. China dagegen setzt auf den breiten Einsatz zur Überwachung seiner Bevölkerung.

Permanente Beobachtung in China

Grundsätzlich wird in allen Ländern zwischen privater und staatlicher Videoüberwachung unterschieden. So gibt es derzeit keine Metropole in der Welt, in der Video-Überwachung keine Rolle spielt. Nach Angaben von Comparitech liegen von den weltweit 20 am stärksten durch Kameras kontrollierten Städte 18 in China. Nur London (Rang 3 mit 67,4 Kameras je tausend Bürger) und das indische Hyderabad (Rang 16 mit 29,9 Kameras je tausend Bürger) halten da mit.

Die Analysten werten zur Erstellung ihres Rankings sowohl offizielle Angaben der Behörden, aber auch Erhebungen von unabhängigen Organisationen und Presseberichte aus. So sind global derzeit 770 Millionen „digitale Spione“ eingesetzt. Den Prognosen von IHS Markit zufolge werden im kommenden Jahr erstmals eine Milliarde Kameras zur Überwachung in Betrieb sein. Etwa die Hälfte entfallen auf das Reich der Mitte.