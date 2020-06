Bilanzskandal : Wirtschaftsprüfer über Wirecard: „Umfassender Betrug“

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY geht im Wirecard-Skandal von schwerer Kriminalität in quasi weltumspannenden Maßstab aus. „Es gibt deutliche Hinweise, dass es sich um einen umfassenden Betrug handelt, an dem mehrere Parteien rund um die Welt und in verschiedenen Institutionen mit gezielter Täuschungsabsicht beteiligt waren“, erklärte EY am Donnerstag in Stuttgart.

„Im Rahmen der Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2019 hat EY entdeckt, dass gefälschte Salden-Bestätigungen und weitere gefälschte Unterlagen für die Treuhandkonten vorgelegt wurden.“ EY habe das den zuständigen Behörden sowie dem Unternehmen und seinem Aufsichtsrat mitgeteilt.

„Konspirativer Betrug, der darauf abzielt, die Investoren und die Öffentlichkeit zu täuschen, geht oft mit umfangreichen Anstrengungen einher, systematisch und in großem Stil Unterlagen zu fälschen“, hieß es in der Mitteilung weiter. „Auch mit umfangreich erweiterten Prüfungshandlungen ist es unter Umständen nicht möglich, diese Art von konspirativem Betrug aufzudecken.“

„Bei der Finanzaufsicht müssen Köpfe rollen“

EY ist eine der „großen Vier“ unter den internationalen Buchprüfungsgesellschaften. Das Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren die Wirecard-Jahresabschlüsse von Wirecard testiert. Deswegen ist nun auch EY mit scharfer Kritik konfrontiert, die mutmaßlichen Manipulationen nicht früher entdeckt zu haben. Dem Prüfunternehmen droht neben einer Klagewelle vor allem ein massiver Reputations-Schaden.

Zu den besten Zeiten war Wirecard an der Börse beinahe 25 Milliarden Euro wert. Doch die Geschichte vom erfolgreichen Fintech aus Deutschland erwies sich als Illusion. „Es war schockierend zu sehen, dass zwei Drittel der Umsätze nur auf dem Papier existierten“, sagte ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters. „Da ist ein gesunder Kern, aber es gibt keine Chance, damit die Schulden von 3,5 Milliarden Euro zurückzuzahlen.“

Die Finanzaufsicht Bafin versucht, wenigstens die Tochter Wirecard Bank aus der Insolvenz herauszuhalten, auf deren Konten zuletzt 1,4 Milliarden Euro Kundeneinlagen liegen. Sie ist aber im Vertrieb eng mit der Mutterfirma verflochten. Die Behörde, die erst spät gegen Wirecard vorgegangen ist, steht wiederum selbst massiv in der Kritik. „Bei der Finanzaufsicht müssen Köpfe rollen“, sagte Linken-Finanzpolitiker Fabio de Masi: „Der Insolvenzantrag von Wirecard ist ein Fiasko für den Finanzplatz Deutschland.“

Ins gleiche Horn stieß der Grünen-Finanzpolitiker Danyal Bayaz. „Dass ein Dax-Konzern innerhalb kürzester Zeit als Börsenstar in die Insolvenz schlittern konnte, wirft ein schlechtes Licht auf den gesamten Standort Deutschland.“ Und weiter: „Besonders die Bafin und Abschlussprüfer müssen umfassend erklären, warum diese Entwicklung zu keinem Zeitpunkt vorhergesehen und verhindert werden konnte.“

Die Staatsanwaltschaft München ermittelt wegen des Verdachts der Bilanzfälschung und der Marktmanipulation. Sie hat den ehemaligen Vorstandschef und Großaktionär Markus Braun, der fast 20 Jahre an der Spitze von Wirecard stand, im Visier. Braun ist gegen eine Kaution von fünf Millionen Euro wieder auf freiem Fuß. Der ehemalige Vorstand Jan Marsalek, der als enger Vertrauter Brauns gilt, hält sich möglicherweise auf den Philippinen auf.