Aktualisiert am

Neue Generation : Windows 11 hat Android-Apps an Bord

Microsoft öffnet sein PC-Betriebssystem für Android-Apps. Mit der neuen Generation Windows 11, die Ende diesen Jahres erscheint, können Nutzer die Apps aus dem von Google stammenden Universum installieren, wie Microsoft am Donnerstag mitteilte. Als Vehikel soll dazu aber Amazons App-Store dienen, nicht der von Google. Zum Laufen bringen soll die Android-Apps unter Windows Technologie des Chipkonzerns Intel.

Neu ist auch, dass Microsoft sein Bürokommunikationsprogramm Teams direkt in Windows integriert, ebenso wie den hauseigenen Cloud-Spieledienst Games Pass. Mit Windows 11 werden auch diverse Bedienelemente neu entworfen – darunter der Start-Button, der jetzt in der Mitte der Taskleiste statt am linken Rand zu finden ist.

Die weitaus meisten Laptops und Desktop-Computer weltweit laufen mit Microsofts Windows-System, auch wenn Apple mit seinen Mac-Computern zuletzt zulegte. Das Mitte 2015 eingeführte Windows 10 hat inzwischen ältere Versionen des Betriebssystems weitgehend verdrängt und läuft laut Marktforschern auf rund 80 Prozent der Windows-Computer.