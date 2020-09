Vielfältige Videoplattform : Wie Youtube Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum schafft

Kochshows, Schminktipps, Matheaufgaben – die Welt der Videoplattform Youtube erscheint inzwischen grenzenlos. Das hat nicht nur gesellschaftlich seinen Reiz, sondern birgt auch Gefahren: Schließlich machen sich dort auch Verschwörungstheorien breit. Die emsige Nutzung erreicht stolze wirtschaftliche Dimensionen, rechnet der Konzern vor: Rund 25.000 Arbeitsplätze seien rund um dieses „Ökosystem Youtube“ in Deutschland entstanden, natürlich ohne die Mitarbeiter des Konzerns selbst. Außerdem trugen die Kreativen allein 2019 rund 775 Millionen Euro zum deutschen Bruttoinlandsprodukt bei. Das hat das Beratungsunternehmen Oxford Economics in einer Studie für den Konzern berechnet, die Youtube am Mittwoch vorgestellt hat.

„Youtube leistet einen signifikanten Beitrag zur deutschen Wirtschaft“, sagt Andreas Briese, Managing Director von Youtube, der einräumt, selbst überrascht von den Zahlen gewesen zu sein. Die Plattform helfe Menschen, Fähigkeiten zu erwerben, Unternehmen zu gründen und Arbeitsplätze zu schaffen. Die Zahlen, das muss man dazu wissen, sind das Ergebnis von ökonomischen Modellen, erläutert der Studienleiter Andrew P. Goodwin.

Die Kreativen mit ihren teilweise sehr üppigen Belegschaften bilden schließlich nur einen Teil ab. Auch Medien- und Musikunternehmen fallen anteilig darunter. Hinzu kommen die Auswirkungen, die ein gezieltes Marketing hat, also ein Bäcker, der wegen Youtube mehr Brötchen verkauft, oder ein Musiker, der deshalb mehr Tickets unter die Leute bringt.

Youtube-Kanal mit Online-Shop

Eine der Kreativen, die mit klaren Zahlen aufwarten kann, ist Saliha Özcan, besser bekannt als nimmermüde Köchin und Bäckerin in ihrem Youtube-Kanal „Sallys Welt“. Im April 2012 hat sie ihr erstes Rezept vorgestellt, acht Jahre später beschäftigt sie mit ihrem Ehemann 100 Angestellte in ihrer badischen Heimatstadt Waghäusel. Zentraler Teil ihres Geschäftsmodells ist ein Online-Shop, den sie 2013 eröffnete, zunächst nur mit einigen wenigen ausgewählten Produkten, wie sie berichtet. Inzwischen verbraucht sie 60.000 Quadratmeter Lagerfläche. In Mannheim hat sie jüngst einen eigenen Laden eröffnet.

Das hat weder Saliha Özcan geahnt, als sie 2012 an den Start ging, noch jene Youtube-Gründer, die ihre Plattform vor nunmehr 15 Jahren online stellten. Im Februar 2005 ließen Chad Hurley, Steve Chen und Jawed Karim, drei frühere Mitarbeiter des Online-Bezahldienstes Paypal, die Webadresse „Youtube“ registrieren. Es dauerte nicht einmal zwei Jahre, da kaufte der Internetkonzern Google den Pionier für 1,6 Milliarden Dollar.

Der unerwartete Erfolg kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass Youtube-Stars wie Saliha Özcan eher die Ausnahme sind. Nur wenige Youtube-Stars können von den Werbeeinnahmen oder den Umsätzen aus ihren Online-Shops leben. Oft müssen die Youtuber jahrelang auf eigene Kosten und mit großer Ausdauer ihre Beiträge produzieren, ehe das breite Publikum auf sie aufmerksam wird.

Schon seit geraumer Zeit versucht Youtube das Image der belanglosen Plattform zum Zeitvertreib einer anspruchslosen Jugend abzuschütteln. Die endlosen Filmchen über sinnentleerten Schabernack und ereignisarme Computerspiele gibt es zwar weiterhin, aber hinzu mischt sich auch allerlei Nutzwertiges. Das weiß jeder, der schon einmal versucht hat, selbsttätig eine Klospülung zu reparieren, Gitarre zu lernen, oder der an Matheaufgaben verzweifelt ist. Zum echten Youtube-Star ist auch die Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim avanciert. Sie erklärt anschaulich auf ihrem eigenen Kanal „Mailab“ nichts weniger als chemische Prozesse. Gerade wurde sie dafür mit einem „Goldene Kamera Digital Award“ ausgezeichnet, der am Dienstagabend verliehen wurde – selbstverständlich auf Youtube.

In den langen Wochen des Corona-Lockdowns hat Youtube noch einmal einen besonderen Schub erlebt. Die Verweildauer vor der App hat sich in dieser Zeit um 15 Prozent erhöht. Besonders beliebt waren Videos, mit denen eingesperrte Körper auch auf kleinem Raum in Bewegung gebracht werden können. Inzwischen erreicht die Plattform 47 Prozent der Erwachsenen in Deutschland.