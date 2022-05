Elon Musks Kauf : Wie Twitter unsere Kommunikation verändert und was das bedeutet

Wie uns in diesen Tagen wieder bewusst wird, ist eine funktionierende Demokratie keine Selbstverständlichkeit. Das Prinzip der Demokratie basiert auf Anforderungen, ohne die freie Wahlen allein Makulatur bleiben: Rechtsstaatlichkeit, informierte Wähler, Meinungsfreiheit und freie Meinungsbildung sowie die gesellschaftliche Einigung auf Fakten und eine gemeinsame Realität. Alles bedingt sich gegenseitig und muss ständig neu erkämpft werden.

Fangen wir mit der gemeinsamen Realität an. Neulich fuhr ich auf dem Fahrrad und wurde von einem Autofahrer extrem knapp überholt. An der nächsten Ampel machte ich ihn darauf aufmerksam und erfuhr die Faktenlage aus seiner Sicht: Ich sei zu mittig gefahren, und er habe einen ausreichenden Abstand gehalten. Wer hat recht, und wessen Realität stimmt? Nun schreibe ich hier über meine Sicht der Dinge, und vielleicht hat der Autofahrer ja schon auf irgendeiner sozialen Plattform seinen Frust über mich abgelassen. Und schon sind zwei unterschiedliche Wahrheiten in der Öffentlichkeit.