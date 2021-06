IT für Kinder : Programmieren wie im Fitnessstudio

Bundeskanzlerin Angela Merkel trägt ihre Begeisterung nur selten offen zur Schau, aber an ihre Armenien-Reise vor zwei Jahren denkt sie noch ausgesprochen gerne zurück. Ihr Besuch beim digitalen Lernzentrum TUMO für armenische Jugendliche sei ihr noch besonders lebhaft in Erinnerung, so erzählte sie es jüngst auf einer Veranstaltung in Berlin, als sie den Berliner Ableger dieses ungewöhnlichen Bildungsprojektes mit einem virtuellen Besuch beehrte.

Von solchen TUMO-Spielwiesen, das wird schnell klar, kann es nach Ansicht der Kanzlerin nicht genügend geben. Nicht nur in Armenien, sondern auch hier in Deutschland. Programmieren, Grafik- design und Animation: Etliche Kurse stehen dort in einem TUMO-Zentrum auf dem Programm, kostenlos für Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren.