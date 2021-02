Webex von Cisco : „Wir sind sicherer als Zoom“

Jeetu Patel ist seit einem halben Jahr beim amerikanischen Technologiekonzern Cisco Systems, und er berichtet direkt an Vorstandschef Chuck Robbins. Persönlich getroffen hat er ihn aber nur ein einziges Mal. Überhaupt hat er erst rund ein halbes Dutzend seiner Kollegen in der realen Welt gesehen. Dabei hatte er keinen Mangel an Unterhaltungen, nach seinem Einstieg hat er Kennenlerngespräche mit 1000 Mitarbeitern innerhalb von 30 Tagen geführt. Das geschah freilich vor allem per Videokonferenz, wie das inmitten der Corona-Pandemie in vielen Unternehmen der Fall ist. Patel sagt, er wisse oft gar nicht mehr, wen er zuerst persönlich oder online getroffen habe. Er bedauert all das nicht. Virtuelles Kommunizieren liegt in seinem Interesse, denn er ist bei Cisco für die Videokonferenzplattform Webex verantwortlich. Und für sie hat er ein Ziel ausgegeben, das zu einiger Skepsis einlädt: Patel will Webex-Konferenzen zehnmal so gut machen wie persönliche Interaktion. Wobei er im Gespräch mit der F.A.Z. beschwichtigend hinzufügt: „Ich suggeriere nicht, dass wir menschliche Kontakte ausradieren wollen.“

Die Corona-Krise hat Videokonferenzdiensten eine ganz neue Bedeutung gegeben. Sie wurden auf einmal zur Notwendigkeit, ob privat oder beruflich. An vorderster Front war dabei Zoom, ein reiner Spezialist für solche Software, der zum Börsenstar wurde und heute fünfmal so hoch bewertet wird wie vor einem Jahr. Für Cisco ist Webex Teil einer breiteren Produktpalette, ähnlich wie die Kommunikationsplattform Teams für Microsoft. Noch immer ist Cisco vor allem für Router und Switches bekannt, wichtige Elemente der Infrastruktur des Internets. Aber Webex habe heute „Top-Priorität“ im Unternehmen, sagt Patel. Cisco habe in den vergangenen beiden Jahren einen Milliardenbetrag in die Technologie investiert. Die gestiegene Bedeutung lässt sich auch daran ablesen, dass Webex im Dezember zum ersten Mal eine eigene Konferenz für Geschäftspartner hatte. Separate Umsatzzahlen für Webex nennt Cisco nicht, aber die Sparte liegt auf Wachstumskurs. Nach letzten Angaben hatten ihre Videokonferenzen 600 Millionen Teilnehmer im Monat, fast doppelt so viel wie noch im März. Und Patel sagt, für ihn sei das Wachstumspotential „fast unbegrenzt“.