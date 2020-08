Deutschlands Zukunft : Wie schwer wird der 5G-Ausbau ohne Huawei?

Vodafone hatte den Anfang gemacht. Lange bevor die Debatte um Huawei hochkochte, entschied sich der Konzern, den chinesischen Ausrüster in Deutschland aus seinem Kernnetz zu verbannen. Es war keine politische Weitsicht, sondern das Ergebnis einer Neuausschreibung, bei der der finnische Wettbewerber Nokia im Jahr 2017 das bessere Angebot vorlegte.

Die Mobilfunk-Konkurrenz musste nachziehen. Wo die Sicherheitsbedenken am größten sind, also dort, wo die Kundendaten zusammenlaufen und die Netze gesteuert werden, ist für Huawei in Deutschland kein Platz mehr. Als letzter der drei deutschen Mobilfunkkonzerne hat es Telefónica Deutschland im Sommer aus dem Herzstück seiner Infrastruktur vertrieben und sich für Ericsson entschieden. Dem nach Kundenzahlen größten deutschen Netzbetreiber komme eine „ganz besondere gesellschaftliche Verantwortung für die sichere digitale Vernetzung“ zu, begründete Vorstandschef Markus Haas die Entscheidung. Die Deutsche Telekom betont ebenfalls, dass sie „chinesische Ausrüster“ aus dem Kernnetz herausnimmt und die Umsätze mit Huawei seit Jahren rückläufig seien.

Es wirkt wie der Versuch, den Streit durch freiwilligen Teilausschluss zu befrieden, um Huawei-Komponenten im Antennennetz weiter nutzen zu dürfen, weil dort der Technikwechsel ungleich aufwendiger wäre. Aber diese von Politik und öffentlichem Druck erzwungene Kompromissbereitschaft hat wenig gefruchtet.

Und auch nicht der neue Sicherheitskatalog, den das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und die Bundesnetzagentur erarbeitet haben. Die Behörden sehen keinen triftigen Grund, Huawei von vornherein auszuschließen: „Wir haben alle Vorkehrungen getroffen, damit nur vertrauenswürdige Technik verbaut wird“, sagte Netzagentur-Präsident Jochen Homann.

Trump überzieht Huawei mit immer neuen Sanktionen

Trotzdem könnte es eng werden für den umstrittenen Lieferanten und die Mobilfunkkonzerne. Allesamt planen sie für das LTE-Bestandsnetz und die neue Mobilfunkgeneration weiterhin auch mit Antennentechnik von Huawei, die in der Regel mit Komponenten von Ericsson oder Nokia kombiniert wird. Alles andere würde den 5G-Ausbau erheblich verzögern und verteuern, warnen sie unisono.

Doch die Aussichten verdüstern sich. Amerika und Großbritannien haben Huawei wegen zu großer Staatsnähe und aus Sorge vor Spionage oder gar Sabotage komplett ausgeschlossen, die Trump-Regierung überzieht Huawei mit immer neuen Sanktionen. In Deutschland werden die Forderungen aus der SPD, aber auch von Sicherheits- und Außenpolitikern der Union, lauter, den Amerikanern zu folgen.

Noch hält die letzte Bastion. Das Bundeskanzleramt, das Wirtschaftsministerium und das Verkehrsministerium wehren sich gegen einen vollständigen Bann – wohl auch wegen der Kollateralschäden für die deutsche Wirtschaft, sollte China in gleicher Münze gegen deutsche Auto- oder Maschinenbauer zurückzahlen. Andererseits zieht Trump die Schraube gegen Huawei und seine Unterstützer immer weiter an.