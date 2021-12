Welt im Umbruch : Alles ausrechnen

Geht es letztlich wirklich um Unsterblichkeit? Balaji Srinivasan ist ein umtriebiger Technologie-Enthusiast, er gründete mehrere Internetunternehmen, war unter anderem Partner des im Silicon Valley angesehenen Wagniskapitalgebers Andreessen Horowitz und CTO der Kryptobörse Coinbase. Neulich hatte ihn Tim Ferriss abermals in seinen Podcast eingeladen, und dort plauderte Srinivasan darüber, wie sich die Welt weiterentwickeln wird.

Er dachte über das sogenannte Web 3.0 nach, das ermöglichen soll, nicht nur Informationen, sondern wirkliche Werte auszutauschen, sagte voraus, dass mittelfristig einem institutionell dezentralisierten Westen ein zen­tralisiertes China gegenüberstehen und sich Indien zwischen beiden Polen positionieren werde, er sprach über Bitcoin-Mining als Batterie-Äquivalent, um den wetterabhängigen, mittels erneuerbaren Energieträgern erzeugten Strom kommerziell nutzbar zu „speichern“, wenn er gerade nicht anders gebraucht werden sollte, über die Weiterentwicklung der Medien, über staatlich kontrollierte Presse und pressekontrollierte Staaten und anderes mehr.

Srinivasan gehört zu denjenigen, die aus vielen Fortschrittsfragmenten Zukunftsszenarien zimmern können, die über das rein Technische hinausgehen, die einbeziehen, was all das möglicherweise für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt bedeutet – und natürlich für jeden Einzelnen.

Befasst hat er sich dabei, und das liegt etwas länger zurück, auch schon mit der Frage, welcher Zweck hinter allem technologischen Fortschritt steckt. Das mag philosophisch betrachtet ein merkwürdiges Unterfangen sein, denn warum sollte es einen solchen überhaupt geben? – Überraschend und interessant ist seine Antwort gleichwohl, sie kulminiert in dem Satz: „Wenn der unmittelbare Zweck von Technologie darin besteht, Knappheit zu verringern, so besteht der ultimative Zweck von Technologie darin, die Sterblichkeit zu beseitigen.“

Durchbrüche, so führt er aus, beschreiben wir häufig mit Worten wie schneller, kleiner, billiger oder besser. Praktisch bedeutet das, dass irgendwie aus weniger mehr entsteht – zum Beispiel, dass weniger Benzin nötig ist, um mit dem Auto 100 Kilometer weit zu fahren, weniger Aufwand, um einen Film mehr Menschen an unterschiedlichen Orten vorzuführen, oder kleinere Transistoren zu konstruieren, um mehr davon auf einen integrierten Schaltkreis zu bekommen. In diesem Sinne reduziert technischer Fortschritt Knappheit.

Sterblichkeit ist nun, so geht der Gedankengang des in Stanford promovierten Naturwissenschaftlers weiter, die zentrale Ursache für Knappheit, denn: „Hätten wir unendlich viel Zeit, würden wir uns weniger Gedanken darüber machen, ob etwas schneller ist. Der Grund, warum Geschwindigkeit einen Wert hat, besteht darin, dass Zeit einen Wert hat; der Grund, warum Zeit einen Wert hat, besteht darin, dass das menschliche Leben einen Wert hat und die Lebensspanne endlich ist.