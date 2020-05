Selbst auf dem Land : Wie Glasfaser zur Grundausstattung werden soll

Solche Wachstumspläne haben sonst Start-ups in der Schublade liegen. In diesem Jahr kommen die Netzanbieter Deutsche Glasfaser und Inexio zusammen auf gut 200 Millionen Euro Umsatz. In fünf Jahren wollen sie deutlich über eine Milliarde Euro erlösen und auch das Betriebsergebnis verfünffachen. Funktionieren soll das mit Glasfaseranschlüssen in ländlichen Gebieten – und der Unterstützung von großen Investoren.

Die Investmentgesellschaft EQT aus Schweden und der Pensionsfonds Omers aus Kanada haben die Mehrheitsanteile an der Deutschen Glasfaser im Februar erworben. An diesem Dienstag wird das Geschäft abgeschlossen. Zu EQT gehört schon die Mehrheit am saarländischen Telekommunikationsunternehmen Inexio, das nun mit dem Glasfaseranbieter aus dem nordrhein-westfälischen Borken verschmolzen werden soll. Wo der künftige Sitz des Gemeinschaftsunternehmens sein soll, steht noch aus.