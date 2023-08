Dank des Ende 2022 vom amerikanischen Unternehmen Open AI veröffentlichten KI-Werkzeugs ChatGPT ist ein neuer Hype in der Künstlichen Intelligenz (KI) ausgebrochen. Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und neuronale Netze sind als Konzepte schon seit den Fünfzigerjahren bekannt. Wie beim Internet, das in den Sechzigerjahren entstand, dauerte es aber mehr als drei Jahrzehnte, bis aus den ersten Anfängen der KI im größeren Stil nutzbare Systeme entstanden. Das Ergebnis war ein KI-Hype Mitte der Achtzigerjahre. Dieser Hype legte sich relativ schnell, KI-Komponenten fanden seither aber Einzug in praktisch alle Bereiche, in denen Informationstechnologie genutzt wird – auch in die Cybersicherheit. Das erste auf maschinellem Lernen basierte Intrusion Detection System, also System zur automatisierten Erkennung laufender Angriffe, stammt aus dem Jahr 1985.

Seit dem damaligen KI-Hype hat sich diese Technologie deutlich weiterentwickelt, wie an ChatGPT ersichtlich ist: Die KI ist leistungsfähiger geworden, sie kann komplexe Antworten generieren, und sie ist auf einfache Weise einem Massenpublikum zugänglich. Im Gegensatz zu den früheren KI-Werkzeugen kommuniziert ChatGPT in natürlicher Sprache und wirkt dadurch sehr menschlich, fast schon wie „natürliche Intelligenz“. Kein Wunder also, dass auch jetzt wieder die Erwartungen und Befürchtungen von Politik und Gesellschaft enorm sind. Im Mai 2023 verglich Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) KI mit der industriellen Revolution, im Guten wie im Schlechten. Der Schlussfolgerung, man müsse den Einsatz von KI aktiv gestalten, kann man nur zustimmen.