Brutaler Mord an Samuel Paty : Terroranschlag setzt Twitter & Co. unter Druck

Nach der Enthauptung eines Lehrers in einer Kleinstadt bei Paris ist in Frankreich die Debatte über die Rolle der sozialen Medien in der Gesellschaft neu entfacht. Ein Video auf Facebook im Vorfeld des Attentats und Twitter-Botschaften des Terroristen setzen die Internetunternehmen unter neuen Druck. Die Regierung will nach eigenen Angaben einen neuen Anlauf unternehmen, um die Konzerne verstärkt in die Verantwortung zu nehmen. Am Dienstag bestellte die beigeordnete Ministerin im Innenministerium, Marlène Schiappa, die Vertreter von Facebook, Google, Twitter, Tiktok und Snapchat ins Ministerium. „Es gibt eine ganze Generation junger Menschen, die sich zu Hause, allein in ihrem Zimmer, radikalisiert“, sagte Schiappa. Die Internetunternehmen müssten sich stärker gegen diese Entwicklung wenden, forderte sie.

Doch in welcher Form? Im Juni dieses Jahres hatte die Regierung vor dem französischen Verfassungsrat eine schwere Niederlage eingesteckt. Er kassierte weite Strecken eines Gesetzentwurfs, der einige Parallelen zum deutschen Netzwerkdurchsetzungsgesetz aufwies. Das Gesetz sollte die Internetunternehmen unter Androhung hoher Strafen zum Löschen von Hassbotschaften innerhalb von 24 Stunden zwingen. Alle Inhalte kinderpornographischen oder terroristischen Charakters seien in einer Stunde zu löschen, verlangte das Gesetz. Doch die Verfassungshüter urteilten, dass Facebook & Co. ohne richterliche Anweisung nicht zu Zensurbehörden gemacht werden dürften. Es bestehe das Risiko einer „Überzensur“ und eines Angriffs auf die Meinungsfreiheit.

28 Ermittler und mehr als 228.000 Verstöße

Jetzt aber prüft die Regierung einen neuen Versuch. Er könnte mehr darauf abzielen, weniger konkrete Kontrollergebnisse von den Plattformen zu verlangen, als ihnen einen höheren Mitteleinsatz vorzuschreiben, heißt es in Regierungskreisen. Ein Unternehmen wie Twitter könnte beispielsweise gezwungen werden, mehr Leute für die Kontrolle der Inhalte zu beschäftigen. Schon in den vergangenen Jahren haben die Unternehmen ihre Anstrengungen verstärkt. Facebook beschäftigt nach amerikanischen Presseangaben direkt und über Drittfirmen heute global rund 15.000 sogenannte Moderatoren, dreimal so viele wie vier Jahre zuvor. Nach einem Bericht der New York University bräuchte Facebook aber mindestens 30.000 eigene Angestellte, um seinen Verpflichtungen nachzukommen.

Auch in Frankreich werden gefährliche und strafbare Inhalte gelöscht. Doch viele Botschaften gehen ganz durch das Kontrollnetz oder werden zu spät entdeckt. Die 2009 gegründete staatliche Plattform Pharos, wo Verstöße gemeldet werden können, beschäftigt 28 Ermittler. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 228.000 Verstöße gemeldet, Tendenz steigend. Am vergangenen Freitag erhielt Pharos auch eine Warnung vor dem Tweet des achtzehnjährigen Lehrer-Mörders, Abdullah Anzorov. Es zeigte ein Foto der verstümmelten Leiche. Twitter löschte das Konto des Attentäters, wie es in der französischen Presse heißt, nach rund einer Stunde. Das Video des Attentäters von Christchurch hatte Facebook nach 17 Minuten gelöscht.

Attentäter erfuhr in Facebook-Video von Paty

Anzorov war auf Twitter kein Unbekannter. Unter seinem Konto, das ihn als Tschetschenen auswies, hatte er schon länger antisemitische und homophobe Botschaften verbreitet und auch die Fotomontage einer Enthauptung gezeigt. Ende Juli wies die Vereinigung gegen Rassismus und Antisemitismus (Licra) auf einen Tweet von Anzorov hin, den Twitter dann löschte. Am 30. Juli eröffnete die Beobachtungsstelle Pharos ein Verfahren, wodurch sich auch polizeiliche Ermittler einschalteten. Doch das führt nicht immer zur Schließung eines Kontos. Die Ermittler können eine Beobachtung bevorzugen, um weitere Aufschlüsse zu erhalten. Offenbar folgen die Plattform-Unternehmen auch nicht immer den Hinweisen und Aufforderungen der Behörden. Im Fall des jüngsten Attentäters kam es wohl nicht zur Schließung des Kontos, weil es auf Seiten der Behörden „keine alarmierenden Hinweise darauf gab, dass er zur Tat schreiten würde“, meldete der Radiosender France Info.

Der Tschetschene war auf sein Opfer durch ein Video auf Facebook aufmerksam geworden. Ein muslimischer Vater, dessen Tochter die betroffene Schule besucht, hatte sich Anfang Oktober darüber erzürnt, dass der Lehrer Mohammed-Karikaturen im Unterricht zeigte. Er nannte den Pädagogen in dem Video „krank“ und „kriminell“; er rief nicht zu Gewalt auf, forderte aber dessen Entlassung. Unterstützer könnten sich bei ihm per Handy melden, seine Nummer gab er bekannt. In den darauffolgenden Tagen schien sich der Konflikt zu beruhigen, zumal sich auch die Schulleitung vermittelnd eingeschaltet hatte. Doch bald darauf schritt Anzorov zur Tat.

Es handelt sich somit um einen klassischen lokalen Konflikt, der früher wahrscheinlich lokal geblieben wäre. Durch das Video auf Facebook bekam er aber eine nationale, ja internationale Dimension mit schrecklichen Folgen.