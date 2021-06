Mobile World Congress : Messe mit Maske

Am Montag beginnt in Barcelona der Mobile World Congress, die größte Mobilfunkmesse der Welt. Die Branche präsentiert sich voller Optimismus – und doch ist in diesem Jahr alles anders.

Große Krisen ziehen große Veränderungen nach sich, für die Gesellschaft im Allgemeinen und für die Wirtschaft im Besonderen. Mit dem Mobile World Congress in Barcelona (MWC) fährt nach den Zwangspausen der vergangenen Monate die erste Technologiemesse ihr Programm wieder hoch. Von Montag bis Donnerstag wartet die größte Mobilfunkschau der Welt mit Pomp und Prominenz auf, mit jungen, aber schon hochbewerteten Firmen, mit neuen Geräten, Technologien und Geschäften. Mit der langsam zu Ende gehenden Krise zeichnet sich ein Nachfrageschub ab, wie ihn die Branche in dieser Dimension selten zuvor erlebt hat. Zuwächse von 50 Prozent sind keine Ausnahme.

Stephan Finsterbusch Redakteur in der Wirtschaft.

Thiemo Heeg Redakteur in der Wirtschaft.



Entsprechend lädt der ausrichtende Mobilfunkverband GSMA mit einem Slogan in die katalanische Metropole, der wieder Normalität suggerieren soll: „Zurück zum Geschäft, zurück nach Barcelona“. Im Februar 2020 gehörte der MWC zu den ersten Großveranstaltungen, die wegen der heranziehenden Corona-Gefahr abgesagt wurden. 2021 ist längst nicht alles wieder normal, und noch längst nicht alle sind zurück. Die Messehallen besuchen nach Schätzungen der Veranstalter in diesem Jahr voraussichtlich 35.000 Menschen. Das klingt nach viel, ist aber im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit eine bescheidene Zahl. Normalerweise zählt der Mobile World Congress mehr als 100.000 Teilnehmer. Rund zwei Drittel des üblichen Publikums bleiben also heuer dem Messegelände Fira Gran Via fern.